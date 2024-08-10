10 Ağustos 2024, Cumartesi
Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi'ye verilen penaltı doğru karar mı?
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin son uzatmalarda attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Aslan sezona 3 puanla başlamayı başarırken kritik maça Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu damga vurdu. Peki penaltı kararı doğru mu? İşte spor yazarlarının değerlendirmesi...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:17