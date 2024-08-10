Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

Ancak 3 puana rağmen henüz ritmini yakalamayan bir takım görüntüsü vardı. Hiç tempo yoktu. Ligin belki de en zayıf takımlarından biri olması beklenen Hatay karşısında da verdiği ilk pozisyonda golü yedi. Galatasaray bu maçtan yine bir ders çıkaracaktır. Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisinin ardından sezona galibiyetle başlamak önemliydi diye düşünüyorum.

"Galatasaray kazandı ama oyunu beğenmedim. Temposuz ve ağır bir oyun vardı. Buna rağmen kazanarak başlamak önemliydi"