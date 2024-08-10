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Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi'ye verilen penaltı doğru karar mı?

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Michy Batshuayi'nin son uzatmalarda attığı golle 2-1 yenmeyi başardı. Aslan sezona 3 puanla başlamayı başarırken kritik maça Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu damga vurdu. Peki penaltı kararı doğru mu? İşte spor yazarlarının değerlendirmesi...

Giriş Tarihi: 10.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:17
Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Aslan, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi. Spor yazarları tartışmalı maçı değerlendirdi.

Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

EVREN TURHAN- HENÜZ RİTİM YAKALAYAMADI

Galatasary, sezonun açılış maçına galibiyet için çıktı. Sarı-Kırmızılı takım oyun üstünlüğünü aldı ama üretkenlik açısından sıkıntılıydı. Icardi ön tarafta çok yalnız kaldı. Mertens ve Kerem Demirbay'ın ön belgeyi zorlaması lazımdı.
Torreira yine kendisinden beklenen performansı gösterdi ancak Demirbay onun kadar etkili olamadı. Zaten ofansif olarak etkisiz diye Sara transfer edilmişti. Abdülkerim hiç hazır değil. Pozisyonlarda ağır kaldı. Yenilen golde de hatası vardı.
Galatasaray yediği golden sonra oyunu rakip alana yıktı. Üst üste ataklarla aradığı beraberlik golünü de buldu. Son dakikalarda yapılan değişikliklerin de etkisiyle sağlı sollu ortalarla pozisyonlar bulan Galatasaray Batshuayi'nin golüyle de sezonun ilk maçından galip ayrıldı.

Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

Ancak 3 puana rağmen henüz ritmini yakalamayan bir takım görüntüsü vardı. Hiç tempo yoktu. Ligin belki de en zayıf takımlarından biri olması beklenen Hatay karşısında da verdiği ilk pozisyonda golü yedi. Galatasaray bu maçtan yine bir ders çıkaracaktır. Süper Kupa'daki Beşiktaş yenilgisinin ardından sezona galibiyetle başlamak önemliydi diye düşünüyorum.

"Galatasaray kazandı ama oyunu beğenmedim. Temposuz ve ağır bir oyun vardı. Buna rağmen kazanarak başlamak önemliydi"

Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

BÜLENT TİMURLENK- TUTKUSU G.SARAY OLANLAR!

Biri size karşılık beklemeden sevmek ne demek diye sorarsa dünkü G.Saray tribünlerini gösterin. Transfer yapılmamış, geç yapılmış, takım ezeli rakibinden beş gol yemiş, x futbolcu kapris yapmış, y futbolcu 'bırakın beni gideyim' demiş. Tutkusu G.Saray olanlar dün tribünleri doldurmuştu. Biri size koltuk sevdası nedir diye sorarsa bu G.Saray yönetimini ve profesyonellerini gösterin. Sezon biterken beton tartışan, yeni yönetimiyle verdiği hiçbir sözü tutmayan bir ekibin koltuk sevdasının G.Saray'ı getirdiği yer şurasıdır: Bu takım Süper Kupa'ya çıkarken de dün de gündemi rakibiyle oynayacağı maç değildi.

Galatasaray-Hatayspor maçına damga vuran pozisyon! Icardi’ye verilen penaltı doğru karar mı?

Şampiyon kadroyu korumak mühim ama ondan bir adım geriye gitmiş Dubois ile 11''i yeni transferler olmadan sahada görmek birçok G.Saraylının yüreğini burkmuştur. Ne diziliş değişti ne de 10 tane futbolcu. Dün ligin göreceli olarak zayıf kadrolarından biri karşısında oynanan futbolu bu iki aylık kaosa ve huzursuzluğa bağlamaktan başka bir şey aklıma gelmiyor. Sahadaki, kulübedeki herkes tedirgin. Galiba en rahatı da hiçbir şey yapmayan ve tribünde oturan sportif direktör. Zaten 2 yıldır da Florya'daki odasında oturuyordu! Beşiktaş'a 5-0'lık mağlubiyet kılıç yarası gibi derler ki kılıcın kestiği kesik kapansa bile sızısı bir ömür boyu sürer... O sızıyı yaşayan 50 bin kişi tribündeydi. Yaşamayanlar ise sponsor toplantısında ya da Süper Kupa oynarken Sara ile uçakta... Bu üç puandan çıkarılması gereken çok ders var.