Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

ERMAN TOROĞLU - EN AZ 10 MAÇ BEKLEMEK LAZIM!

Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabii ki. Bir gerçek de şu; Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az 10 maç beklemek lazım.