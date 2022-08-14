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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

Süper Lig'e deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek başlayan Galatasaray evinde yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonu gelen golle Giresunspor'a yenildi. Sarı kırmızılıların mağlubiyeti sonrası spor yazarları maç hakkındaki görüşlerini köşelerine taşıdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 07:24
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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

ERMAN TOROĞLU - EN AZ 10 MAÇ BEKLEMEK LAZIM!

Şu bir gerçek; uçakların inmesi, binenlerin gelmesi, fazla transfer yapmak hal çaresi değil. Eğer kontrollü ve düzgün yapılırsa çare tabii ki. Bir gerçek de şu; Galatasaray yeni bir takım kurdu, birçok oyuncusu değişti, teknik adamı da yeni... En az 10 maç beklemek lazım.

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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

Dün gece ben bu yazıya başladığımda dakika 81'di. Geri kalan dakikalarda Galatasaray goller atar, galip gelir. Giresunspor bir tane daha atabilir, futbolda hepsi var. Ama bir de görünen şu var; Giresunspor Başkanı'nı hiç tanımam. Basında, televizyonda da görmedim. Teknik adamlarını biliyorum. Ankaragücü'nde futbol oynadı.

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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

Bazen paranız çoktur, tam harcırah gibi harcarsınız. Bazen de az para ile düzgün işler yaparsınız. Giresunspor öyle yapıyor.

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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

Bu teknik adam 3 senedir burada. İlk başlarda ligde kalmaları başarıydı. Ama şimdi bakıyorsunuz eksik yerlere de futbolcular almışlar. Bayağı bir futbol oynuyorlar. Tek beyinden düşünüyorlar. Neden, çünkü bir ahenk var. Bir planlama var.

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Galatasaray Giresunspor maçı sonrası olay sözler!

Galatasaray'da da olabilir mi? Bir müddet sonra olabilir. Ama şu anda takım değiller. Okan hocaya büyük iş düşüyor. Bu kadar değişik futbolcudan güzel bir yemek yapacak mı bakalım.