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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Chelsea ile Tottenham, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, tüm dünya maçta yaşanan kavgaya odaklandı. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, saha içerisinde adeta birbirlerine girdi. Hakem, iki teknik adamı da kırmızı kartla cezalandırdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 21:08
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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

Conte ile Tuchel birbirine girdi Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı.

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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü.

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Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı.