Futbol sahalarında ender rastlanan bir olay: Ünlü teknik direktörler birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Chelsea ile Tottenham, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, tüm dünya maçta yaşanan kavgaya odaklandı. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, saha içerisinde adeta birbirlerine girdi. Hakem, iki teknik adamı da kırmızı kartla cezalandırdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2022 21:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 21:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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