Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim yalnızca ara transfer için değil, sezon sonu için de çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Aslan, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Süper Lig'de bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş'ı listesine almıştı.