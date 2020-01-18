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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği yıldız oyuncuyu, İtalyanlara kaptırmadı. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılan genç yıldız, İtalyan kulüplerinin radarına girmişti. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyla söz kesti. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmesinin perde arkadı.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 10:03
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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Bu sezon ligin ilk yarısında beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ikinci yarı sergilediği futbolla onların gönlünü almayı amaçlıyor.

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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Bu doğrultuda kadroya çeşitli takviyeler de yapan yönetim, ocak ayı transfer döneminin bitişine kadar bir forvet, defans ve orta saha oyuncusunu kadroya katmayı planlıyor.

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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim yalnızca ara transfer için değil, sezon sonu için de çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Aslan, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Süper Lig'de bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş'ı listesine almıştı.

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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un oyuncuyu devre arasında göndermek istememesi nedeniyle gerçekleşmeyen transfer sezon sonuna kalmıştı. Sarı-kırmızılıların oyuncuyla haziran ayı için söz kestiği ifade edildi. Ancak bu transferde şaşırtan bir de detay ortaya çıktı.

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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı

Sabah'ta yer alan habere göre Sivasspor formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 7 gol atıp 4 de asist yapan Mert Hakan, Avrupa kulüplerini de peşine taktı.