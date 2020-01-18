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Galatasaray genç yıldızla söz kesti! İtalyanların eli boş kaldı
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği yıldız oyuncuyu, İtalyanlara kaptırmadı. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılan genç yıldız, İtalyan kulüplerinin radarına girmişti. Galatasaray'ın elini çabuk tutarak yıldız oyuncuyla söz kesti. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmesinin perde arkadı.
Giriş Tarihi: 18.01.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 10:03
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