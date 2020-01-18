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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

İkinci yarıya moralli başlamak isteyen Fenerbahçe, bu akşam 20.00'da Gaziantep deplasmanına çıkacak. Bu sezon rakiplerine göre deplasman karnesi daha kötü olan Fenerbahçe'nin, şampiyonluk için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Kritik maç öncesi Ersun Yanal, kadrosuna son şeklini verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 09:34
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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Fotomaç'ın haberine göre; Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

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Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

ARA TRANSFERDE SESSİZ
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.