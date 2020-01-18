Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

İkinci yarıya moralli başlamak isteyen Fenerbahçe, bu akşam 20.00'da Gaziantep deplasmanına çıkacak. Bu sezon rakiplerine göre deplasman karnesi daha kötü olan Fenerbahçe'nin, şampiyonluk için seri galibiyetlere ihtiyacı var. Kritik maç öncesi Ersun Yanal, kadrosuna son şeklini verdi.