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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada son 20 dakikada bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazandı ve puanını 60'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekipte maçın ardından büyük bir sevinç yumağı oluşurken, usta kalemler karşılaşmayı değerlendirdi. Okan Buruk'un hamleleri takdirleri toplarken, Kerem Demirbay'ın kötü oyunu ise eleştirilerin hedefi oldu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:59
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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

LEVENT TÜZEMEN – ŞİMDİ SIRA YÖNETİMDE
Son yıllarda G.Saray'ın böyle nefes nefese geçen bir maçına tanık olmadım. 5 top direkten döndü, çizgiden toplar çıkarıldı, Rumen kaleci müthiş kurtarışlar yaptı hakem Arda Kardeşler'in desteği ile de en az maçın 15 dakikasını çaldı. Oyun hakimiyeti, pozisyon zenginliği G.Saraydaydı ama özellikle ilk yarıda Kerem Demirbay'ın kötü oyunu arkadaşlarını olumsuz etkiledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

Kerem-Mertens, Demirbay'dan rol çalıp oyunu yönetmeye çalışınca G.Saray telaşla dağınıklık arasında gidip geldi. Özellikle final vuruşlarında isabetsizlik hat safhadaydı. Eğer G.Saray topa %76 sahip olduğu bir maçı puan kaybı yaşasaydı şampiyonluk yarışında zihinsel olarak ciddi bir travma yaşardı. Ancak buz dağının öbür tarafına baktığımızda Kadıköy'de maç 1-1 bitti gözü ile bakanların hevesini 89. dakikada Barış'ın 90'a attığı gol tüketti.

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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

Bu galibiyet G.Saray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı. Barış'a pencere açıyorum… Genç oyuncu sahanın her yerine bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar tam bir sevinç yumağı oluşturdu.

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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

Şimdi sıra yönetimde. Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan hocanın iyi bir sağ beke iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Kerem Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler (İsimlerini vermiyorum) sahanın bir başka yıldızı Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncuyu mutlaka almalılar.

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Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...

SERKAN KORKMAZ – JOKER VE ÇEKİRGE
Kağıt oyunlarından anlayanlar bilir; satın aldığınız her destede jokerler vardır. Bazı oyunlar jokerlerle oynanır ama 52'lik bir iskambil destesiyle oynanan oyunların genelinde jokerler kullanılmaz. Bir kağıt kaybolduğunda ya da yıprandığında bir jokerin üzerine kalemle eksik olan kağıdın ismini yazar ve o desteyle oynamayı sürdürürsünüz.