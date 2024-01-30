30 Ocak 2024, Salı
Galatasaray-Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler: Okan Buruk ve Kerem Demirbay...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada son 20 dakikada bulduğu 2 golle maçı 2-1 kazandı ve puanını 60'a yükseltti. Sarı-kırmızılı ekipte maçın ardından büyük bir sevinç yumağı oluşurken, usta kalemler karşılaşmayı değerlendirdi. Okan Buruk'un hamleleri takdirleri toplarken, Kerem Demirbay'ın kötü oyunu ise eleştirilerin hedefi oldu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:59
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