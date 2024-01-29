Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en aktif kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Bu galibiyetin ardından yıldız oyuncu, transfer dedikodularının odağında bulunuyor. Birkaç Avrupa kulübünün, milli futbolcuyu Ankaragücü maçında Ülker Stadı'nda bizzat izlediği ortaya çıktı.