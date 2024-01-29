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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

Fenerbahçe, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle kadrosunu güçlendirirken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. Avrupa devlerinin dikkatini çeken bir yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, Sacha Boey'nin rekorunu kırarak Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali gündeme geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:08
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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en aktif kulüplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Bu galibiyetin ardından yıldız oyuncu, transfer dedikodularının odağında bulunuyor. Birkaç Avrupa kulübünün, milli futbolcuyu Ankaragücü maçında Ülker Stadı'nda bizzat izlediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

FENERBAHÇE'NİN 23. HAFTA ZAFERİ

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

GOLLERİN KAHRAMANI: CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'nin galibiyetinde başrolü oynayan isim Cengiz Ünder oldu. Milli futbolcu, attığı gollerle takımına önemli bir zafer kazandırdı. Ankaragücü'nün tek golünü ise Tolga Ciğerci kaydetti.

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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

LİDERLİK KOLTUĞU SÜRÜYOR

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 60'a çıkararak liderlik koltuğunu korudu. Takım, Süper Lig'de üst sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Öte yandan Ankaragücü ise sezonun 7. yenilgisini alarak 28 puanda kaldı.

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Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer

FERDİ KADIOĞLU GÖZ KAMAŞTIRDI

Maçta gözler, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu üzerindeydi. Napoli'nin ve bazı Alman kulüplerinin scoutları tarafından izlenen Ferdi'nin, sezon sonunda Sacha Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.