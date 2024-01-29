29 Ocak 2024, Pazartesi
Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor! Türk futbol tarihine geçecek transfer
Fenerbahçe, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği hamlelerle kadrosunu güçlendirirken, flaş gelişmeler de yaşanıyor. Avrupa devlerinin dikkatini çeken bir yıldız futbolcu hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun, Sacha Boey'nin rekorunu kırarak Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:08
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