19 Ağustos 2024, Pazartesi
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de Konyaspor - Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin iptal edilen golü büyük tartışma yaratırken, çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Arjantinli yıldızın, iptal edilen goller sıralamasında da zirvede olduğu görüldü. Peki Süper Lig'de hangi takımın kaç golü iptal edildi? İşte çarpıcı veriler...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:09