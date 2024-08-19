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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de Konyaspor - Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin iptal edilen golü büyük tartışma yaratırken, çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Arjantinli yıldızın, iptal edilen goller sıralamasında da zirvede olduğu görüldü. Peki Süper Lig'de hangi takımın kaç golü iptal edildi? İşte çarpıcı veriler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:09
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Sarı-kırmızılılar, 41.dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59.dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Ev sahibinin tek golü ise 45.dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Ayrıca Mauro Icardi'nin 76. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş’a fark attı! Gol iptallerinde çarpıcı istatistik: Mauro Icardi orada da zirvede

Galatasaray'da sezona hızlı giren Arjantinli yıldız, Hatayspor maçında siftah yapsa da Konyaspor karşısında hakem kararına takıldı.