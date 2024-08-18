19 Ağustos 2024, Pazartesi
Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul'da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde Antalyaspor, Samudio'nun golüyle öne geçerken; siyah-beyazlılar bu gole Immobile'nin attığı 2 golle yanıt verdi. İlk yarı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya yine etkili başlayan Akdeniz temsilcisi Samudio ile bir gol daha buldu. Beşiktaş, bu gole hemen Rafa Silva ile yanıt vererek yeniden öne geçti. Siyah-beyazlılarda uzatma dakikalarında Ernest Muçi de fileleri havalandırarak maçın skorunu belirleyen golü attı.
Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:58