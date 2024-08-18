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Haberler Galeri Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul'da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul'da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde Antalyaspor, Samudio'nun golüyle öne geçerken; siyah-beyazlılar bu gole Immobile'nin attığı 2 golle yanıt verdi. İlk yarı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya yine etkili başlayan Akdeniz temsilcisi Samudio ile bir gol daha buldu. Beşiktaş, bu gole hemen Rafa Silva ile yanıt vererek yeniden öne geçti. Siyah-beyazlılarda uzatma dakikalarında Ernest Muçi de fileleri havalandırarak maçın skorunu belirleyen golü attı.

Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:58
Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul’da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçı, ev sahibinin 4-2'lik skorla üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'ın gollerini Ciro Immobile (2), Rafa Silva ve Ernest Muçi atarken; Antalyaspor'un gollerini ise Samudio kaydetti.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul’da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 23. saniyesinde Antalyaspor öne geçti. Immobile'nin pasında Gedson Fernandes'e çarpan meşin yuvarlak, Van de Streek'in önünde kaldı.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul’da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

Bu oyuncu pasını sol kanatta bulunan Larsson'a verdi. Larsson'un tek pasında topu kontrol eden Samudio'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul’da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

13. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rafa Silva'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak yakın direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Beşiktaş - Antalyaspor maçı nefes kesti! İstanbul’da gol düellosu! Kartal Immobile ve Rafa Silva ile uçtu | Beşiktaş 4 - 2 Antalyaspor MAÇ SONUCU

23. dakikada siyah-beyazlı ekipte İtalyan santrfor Immobile bir kez daha sahneye çıktı ve ikinci golünü kaydetti. Kaleci Mert Günok'un uzun pasında Immobile'nin kafayla indirdiği topu Semih Kılıçsoy kontrol etti.