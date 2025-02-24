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Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Galatasaray, sahasında rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. İki ezeli rakip, bugüne kadar 401 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez galibiyet sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekip 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. 123 karşılaşmada ise taraflar berabere kaldı. Peki GS-FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:56
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası futbolseverleri büyük bir derbi heyecanına davet ediyor. Ligde zirve yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadeleye yabancı hakem atayan Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven hakem Slavko Vincic'i görevlendirdi. Yardımcı hakemler ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak.

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'LERİ…

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Zirve Yarışı Kızışıyor

Lider Galatasaray, şu an 63 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 57 puanda ve deplasmandan galibiyetle ayrılarak farkı 3 puana indirmeyi hedefliyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

GS-FB Derbisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Futbolseverler, bu dev mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE BÜYÜK DÜELLO
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray'da 3 Eksik!

Sahaya 3 eksikle çıkacak olan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'de Kaleci Belirsizliği!

Fenerbahçe'de derbi öncesi en merak edilen konulardan biri kaleci tercihi oldu. Dominik Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. Sezon boyunca sağlıklı durumlarda Livakovic'in koruduğu kalede, Hırvat file bekçisinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, hafta içi Alkmaar maçında kaleyi Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e teslim etti. Ancak Muslera'nın derbide yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sallai, Torreira, Abdülkerim, Eren, Barış Alper, Lemina, Sara, Osimhen, Sanchez

Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Skriniar, Fred, Djiku, Oğuz, Szymanski, Dzeko, Kostic, Tadic, En Nesyri