Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'de Kaleci Belirsizliği!

Fenerbahçe'de derbi öncesi en merak edilen konulardan biri kaleci tercihi oldu. Dominik Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. Sezon boyunca sağlıklı durumlarda Livakovic'in koruduğu kalede, Hırvat file bekçisinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, hafta içi Alkmaar maçında kaleyi Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e teslim etti. Ancak Muslera'nın derbide yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor.