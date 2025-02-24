24 Şubat 2025, Pazartesi
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? GS-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Galatasaray, sahasında rakibi Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. İki ezeli rakip, bugüne kadar 401 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez galibiyet sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekip 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. 123 karşılaşmada ise taraflar berabere kaldı. Peki GS-FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 15:56