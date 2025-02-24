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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Bu dev maçı, Sloven hakem Slavko Vincic'i, yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yönetecek. Peki GS-GB derbisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçı uydudan şifresiz yayınlayan kanallar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 16:24
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

Galatasaray, 63 puanla zirveyi korurken, rakibi Fenerbahçe ise 57 puanda! Sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda otururken, sarı-lacivertliler ise şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet almanın peşinde olacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yunus Akgün'ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

FB-GS Derbisi Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

FB-GS derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kendi sahası RAMS Park'ta ağırlayacak. Bu büyük kapışma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisini Şifresiz Veren Kanallar

Güney Amerika: Star+

Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean

Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT

Çekya: Sport 1 CZ/SK

Fransa: beIN SPORT Max 8, Free

Hollanda: Ziggo Sport

Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)

Romanya: Prima Play, Prima Sport 3

Slovakya: Sport 1 CZ/SK

Ukrayna: MEGOGO Football 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sallai, Torreira, Abdülkerim, Eren, Barış Alper, Lemina, Sara, Osimhen, Sanchez

Fenerbahçe: Livakovic, Amrabat, Skriniar, Fred, Djiku, Oğuz, Szymanski, Dzeko, Kostic, Tadic, En Nesyri