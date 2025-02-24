24 Şubat 2025, Pazartesi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar
Galatasaray - Fenerbahçe derbisine geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Bu dev maçı, Sloven hakem Slavko Vincic'i, yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yönetecek. Peki GS-GB derbisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçı uydudan şifresiz yayınlayan kanallar...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 16:24