Galatasaray-Fenerbahçe derbisi: Uydudan şifresiz yayınlayan kanallar

Galatasaray, 63 puanla zirveyi korurken, rakibi Fenerbahçe ise 57 puanda! Sarı-kırmızılı ekip, liderlik koltuğunda otururken, sarı-lacivertliler ise şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet almanın peşinde olacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yunus Akgün'ün ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.