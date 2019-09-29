Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çok sert sözler! Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, gülen taraf olmadı. Golsüz beraberlik sonuçlanan dev derbide ortaya konan oyun, futbol otoriteleri tarafından sert bir dille eleştirildi. İşte usta yazarların Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yaptığı değerlendirmeler... Giriş Tarihi: 29.09.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 13:35 REHA KAPSAL: NORMAL
Maça ön alan baskısıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 25 dakika hem dönen ikinci topları kazandı, hem de bölgesel baskıları oyunun her yönünde gösterdi. Bu da Galatasaray'ın savunma ve orta sahada oyun kurmasını engelledi.
Bundan sonraki bölümde Galatasaray, orta sahada kontrolü sağladı, daha çabuk oynamaya başladı. Başlangıca göre oyunu oturtmaya çalışan bir görüntü verdi.
Devre bitimine doğru da daha etkili bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe, ikinci yarı başlangıcında ve oyunun genelinde çizgilerde oynayan Ozan ve Tolga'nın orta sahaya girmesiyle bu alanda sayısal üstünlüğü kurdu. İkinci yarıda Deniz de çizgiden orta sahaya girişler yaptı. Burada topa sahip olarak sezon başından bu yana oynadığı oyunu orta sahada daha rahat dengeleyen bir görüntü içindeydi Fenerbahçe.
Genç Altay'ın performansı da Fenerbahçe adına ilerisi için umut vericiydi. Altay'ın böyle büyük bir maçta gösterdiği performansın özgüven açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin zaman zaman geriye yaslandığı ikinci yarıda daha öne gitti, daha çabuk oyunuyla etkili olmaya başladı. Ömer Bayram ve Emre Mor değişiklikleriyle de hücuma topu daha çok taşıdı. Falcao'nun yine yalnızları oynadığı, destek almadığı bir oyun oldu. 3 defa topla buluştuğunda birinde gol attı, o da ofsayttı. Diğer ikisinde de arkadaşlarına pozisyon yarattı.