Galatasaray bombaları patlatıyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin bombaları patlıyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemine rakiplerine nazaran daha yavaş bir giriş yapmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar santrfor transferi beklerken Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaparak Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen Marcao ile anlaştı. MARCAO'NUN BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO Galatasaray, Marcao'nun transferi için Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao, 11 Ocak Cuma günü İstanbul'a gelerek imza atacak. 22 yaşındaki stoper ile imzalanacak sözleşmenin 3.5 yıllık olması bekleniyor. TERİM ÇAĞIRDI GERİ DÖNÜYOR Kadrosunda yapılanmaya giden Galatasaray'da yönetim ve teknik ekip transferle yatıp kalkıyor... Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues'in yollanmasıyla kadro iyice daraldı.