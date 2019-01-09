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Galatasaray bombaları patlatıyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminin bombaları patlıyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 07:59
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Galatasaray bombaları patlatıyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer dönemine rakiplerine nazaran daha yavaş bir giriş yapmıştı.

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Galatasaray bombaları patlatıyor!

Sarı-kırmızılı taraftarlar santrfor transferi beklerken Galatasaray yönetimi sürpriz bir hamle yaparak Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves forması giyen Marcao ile anlaştı.

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Galatasaray bombaları patlatıyor!

MARCAO'NUN BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

Galatasaray, Marcao'nun transferi için Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Galatasaray bombaları patlatıyor!

Bip Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Marcao, 11 Ocak Cuma günü İstanbul'a gelerek imza atacak.

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Galatasaray bombaları patlatıyor!

22 yaşındaki stoper ile imzalanacak sözleşmenin 3.5 yıllık olması bekleniyor.