Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu
Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen mücadelede Polonya'ya karar setinde 3-2 mağlup oldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki 14 maçlık tarihi yenilmezlik serisi sona eren Filenin Sultanları, grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti. Öte yandan dünya voleybol sıralaması da yenilendi. İşte Türkiye'nin yeni sıralaması.
14 MAÇLIK SERİ BOZULDU: SON 16'DA RAKİP AZERBAYCAN
A Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Grupta 5'te 5 yapan Polonya zirvenin sahibi olurken, ay-yıldızlı ekibimiz 4 galibiyetle grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası tarihindeki 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki puanında gerileme yaşanırken, millilerimizin son 16 turundaki rakibi ise kardeş ülke Azerbaycan oldu.
İLK SETTE TÜRKİYE FIRTINASI ESTİ: KARAR SETİNDE POLONYA KAZANDI
Mücadeleye fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları, Vargas'ın etkili smaçları ve Elif Şahin'in plasesiyle farkı açarak ilk seti 25-15 önde tamamladı.
İkinci sette toparlanan Polonya, Wenerska'nın bloklarıyla üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Polonya, maçta 2-1 öne geçti.