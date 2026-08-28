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Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, nefes kesen mücadelede Polonya'ya karar setinde 3-2 mağlup oldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki 14 maçlık tarihi yenilmezlik serisi sona eren Filenin Sultanları, grubu 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti. Öte yandan dünya voleybol sıralaması da yenilendi. İşte Türkiye'nin yeni sıralaması.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 1

14 MAÇLIK SERİ BOZULDU: SON 16'DA RAKİP AZERBAYCAN

A Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 2

Grupta 5'te 5 yapan Polonya zirvenin sahibi olurken, ay-yıldızlı ekibimiz 4 galibiyetle grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 3

Avrupa Şampiyonası tarihindeki 14 maçlık galibiyet serisi sona eren Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki puanında gerileme yaşanırken, millilerimizin son 16 turundaki rakibi ise kardeş ülke Azerbaycan oldu.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 4

İLK SETTE TÜRKİYE FIRTINASI ESTİ: KARAR SETİNDE POLONYA KAZANDI

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları, Vargas'ın etkili smaçları ve Elif Şahin'in plasesiyle farkı açarak ilk seti 25-15 önde tamamladı.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 5

İkinci sette toparlanan Polonya, Wenerska'nın bloklarıyla üstünlüğü ele geçirdi ve seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-22 kazanan Polonya, maçta 2-1 öne geçti.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 6

Dördüncü sette taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, muazzam bir geri dönüşe imza attı. Zehra Güneş'in blokları ve Vargas'ın kritik sayılarıyla 5-0'lık seri yakalayan milliler, seti 25-16 kazanarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 7

Tie-break setinde Stefanik'in üst üste bulduğu servis sayılarıyla öne geçen Polonya, son seti 15-10 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 8

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup ikincisi olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Filenin Sultanları'nın mağlubiyeti sonrası dünya voleybol sıralamasına gözler çevrildi.

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 9

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni puanı ve dünya voleybol sıralamasındaki son durum şu şekilde…

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 10

15- Belçika | 221.73 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 11

14- Fransa | 226.46 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 12

13- Çekya | 232.38 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 13

12- Almanya | 239.47 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 14

11- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 15

10- Hollanda | 286.53 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 16

9- Sırbistan | 293.36 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 17

8- Kanada | 301.51 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 18

7- Çin | 320.73 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 19

6- Japonya | 336.28 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 20

5- Amerika Birleşik Devletleri | 352.70 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 21

4- Polonya | 355.34 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 22

3- Türkiye | 382.56 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 23

2- Brezilya | 403.61 puan

Dünya voleybol sıralaması güncellendi! Türkiye’nin yeni sırası belli oldu 24

1- İtalya | 462.01 puan

Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta?
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Avrupa mesaisinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye kaçıncı basamakta?
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