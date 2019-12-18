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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray Tuzlaspor'a konuk olmuştu. Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile biten maçın sonunda çıkan olayların ardından gündeme oturan isim Gökhan Çıra oldu. Sarı kırmızılıların altyapısında yetişen Çıra'ya tepkiler çoğaldı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:49
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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5 . tur ilk maçında yenildiği Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Kupadaki rövanç maçı Galatasaray için adeta bir gurur meselesine dönmüştü. Galatasaray'a turu getiren 4-0'lık galibiyetin sonrasında çıkan olaylarda hedef isim Gökhan Çıra oldu.

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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım.

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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Gökhan Çıra, "Galatasaray altyapısında yetiştim. Bana orada yapılanlardan sonra Galatasaray'a cephe aldım" dedi.

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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Gökhan Çıra, çıkan olaylar sonra sadece futbolseverlerin değill Galatasaray altyapısında top koşturanların da eleştiri oklarını üzerine çekti.

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Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Galatasaray alt yapısında yetişen Gökhan Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Birhan Vatansever ve Doğan Can Davas, Çıra'ya tepki niteliğinde paylaşımda bulundular. İşte o paylaşımlar ve Galatasaray'ın 'akademi' göndermeli resmi açıklaması...