Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray Tuzlaspor'a konuk olmuştu. Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile biten maçın sonunda çıkan olayların ardından gündeme oturan isim Gökhan Çıra oldu. Sarı kırmızılıların altyapısında yetişen Çıra'ya tepkiler çoğaldı.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:49
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5 . tur ilk maçında yenildiği Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Kupadaki rövanç maçı Galatasaray için adeta bir gurur meselesine dönmüştü. Galatasaray'a turu getiren 4-0'lık galibiyetin sonrasında çıkan olaylarda hedef isim Gökhan Çıra oldu.
Galatasaray altyapısında yetişen Gökhan Çıra, takımı Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım.
Gökhan Çıra, "Galatasaray altyapısında yetiştim. Bana orada yapılanlardan sonra Galatasaray'a cephe aldım" dedi.
Gökhan Çıra, çıkan olaylar sonra sadece futbolseverlerin değill Galatasaray altyapısında top koşturanların da eleştiri oklarını üzerine çekti.
Galatasaray alt yapısında yetişen Gökhan Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Birhan Vatansever ve Doğan Can Davas, Çıra'ya tepki niteliğinde paylaşımda bulundular. İşte o paylaşımlar ve Galatasaray'ın 'akademi' göndermeli resmi açıklaması...