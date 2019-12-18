Galatasaray altyapısından Gökhan Çıra'ya tepki

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5 . tur ilk maçında yenildiği Tuzlaspor'un oyuncusu Gökhan Çıra, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Kupadaki rövanç maçı Galatasaray için adeta bir gurur meselesine dönmüştü. Galatasaray'a turu getiren 4-0'lık galibiyetin sonrasında çıkan olaylarda hedef isim Gökhan Çıra oldu.