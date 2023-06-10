Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak. Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi. Gün boyunca 125 charter uçuş yapıldı. Bileti olmadığı halde dünyanın dört bir yanından futbol şölenini İstanbul sokaklarında yaşamak için Türkiye'ye gelen turistler de otelleri doldurdu.