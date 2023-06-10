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Haberler Galeri Futbolun kalbi İstanbul'da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

Futbolun kalbi İstanbul'da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

İstanbul bugün futbolun en büyük organizasyonlarından olan Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Tarihi anlara tanıklık etmek isteyen on binlerce yabancı turist İstanbul'a akın ederken, dünyanın dört bir yanından uçaklar havalimanına indi. Etkinlik için gelen taraftarların coşkusu şehrin dört bir yanını sardı. Taraftar grupları doyasıya eğlenirken, Atatürk Olimpiyat Stadı da maça hazırlandı.

Giriş Tarihi: 10.06.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:24
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Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak. Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi. Gün boyunca 125 charter uçuş yapıldı. Bileti olmadığı halde dünyanın dört bir yanından futbol şölenini İstanbul sokaklarında yaşamak için Türkiye'ye gelen turistler de otelleri doldurdu.

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Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Taksim'e dev Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Kupayı gören vatandaşlar ve turistler önünde fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi. Maç için gelen taraftarlar ise forma ve armaların satıldığı çadırda yoğunluk oluşturdu. Karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen her iki takımın taraftarları özellikle Taksim, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde coşkulu görüntüler oluşturdu. Taraftarların yoğunluğu çevre esnafı da mutlu etti. UEFA Şampiyonlar Ligi yetkilileri misafirperverlikleri için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

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Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

32 AMBULANS 180 SAĞLIKÇI HAZIR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, toplamda 16 ambulansı organizasyon için stat haricinde hazır bulundururken ayrıca 6 sağlık çadırında sağlık hizmeti sunuluyor. Stat çevresinde ve içinde ise 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeli hazır bulunduruluyor.

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Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

4 FARKLI NOKTADAN ÜCRETSİZ SEFER
Biletli ve akredite seyirciler için 4 farklı noktadan ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Yenikapı, Beşiktaş, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gün boyunca toplam 500 otobüsle sefer düzenlenecek.

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Futbolun kalbi İstanbul’da atacak! Dünya nefesini tuttu Manchester City-Inter Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor

İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR
İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, "İstanbul harika bir şehir ve harika insanları var" dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise "Burada olmak mükemmel. İstanbul'da iki kez bulundum ve burayı seviyorum" diye konuştu.