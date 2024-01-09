09 Ocak 2024, Salı
Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-lacivertli ekip, defans hattını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile görüşme gerçekleştirdi. İşte transfere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:28
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