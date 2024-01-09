Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Kariyerindeki Önemli Başarılar

Leonardo Bonucci, futbola Viterbese altyapısında başladıktan sonra Inter, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan ve Juventus gibi takımların formalarını giydi. Şimdiye kadar kariyeri boyunca toplam 107 milyon 40 bin euro bonservis bedeli ödenen oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda da 121 maça çıkıp 8 gol attı. Bonucci'nin kariyerindeki başarılar arasında Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, 9 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası bulunuyor.