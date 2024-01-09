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Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-lacivertli ekip, defans hattını güçlendirmek adına Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile görüşme gerçekleştirdi. İşte transfere dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:28
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Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euroluk stoperi hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ara transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoper Leonardo Bonucci'yle ilgileniyor.

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Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euroluk stoperi hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Bonucci ile Görüşmeler Başladı

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Fenerbahçe yönetimi, Union Berlin forması giyen İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile temas kurdu. İki tarafın geçtiğimiz saatlerde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

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Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euroluk stoperi hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Bonucci'nin Union Berlin Performansı

36 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sezon başında Union Berlin'e transfer olmuştu. Bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıkan Bonucci, 1 gol atma başarısı gösterdi. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euroluk stoperi hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Kariyerindeki Önemli Başarılar

Leonardo Bonucci, futbola Viterbese altyapısında başladıktan sonra Inter, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan ve Juventus gibi takımların formalarını giydi. Şimdiye kadar kariyeri boyunca toplam 107 milyon 40 bin euro bonservis bedeli ödenen oyuncu, İtalya Milli Takımı'nda da 121 maça çıkıp 8 gol attı. Bonucci'nin kariyerindeki başarılar arasında Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu, 9 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası bulunuyor.

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Fenerbahçe’ye 1.5 milyon euroluk stoperi hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak

Transferin Olasılığı Yüksek

Alman gazeteci Falko Bloeding, Bonucci'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini yüksek olarak görüyor.