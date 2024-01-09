Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

"ÇOK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ AMA..."

"Hasan Arat'ın bu kulübe getirdiği mantaliteyi sağlamak için çalışacağız ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Kulüp tarihi açısından önemli günler. Birlik halinde kolektif çalışmamızı sahada göstermeliyiz. Yönetim kurulundan birçok insanla tanıştım. Sayın Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk, onunla planlarımızdan bahsettik. Bu takımın efsanevi oyuncusu o da. Onunla beraber yürüteceğiz işleri. Çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla yeni zaferler için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş'ı daha ileriye götürmek için çalışacağız."

"DOĞRU KARAKTER İLE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

"Doğal olarak beraber yapmak zorunda olduğumuz bir iş. Beraber çalışacağız. Taraftarlar, Beşiktaş için çok önemli. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Herkes çok önemli. Sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Takımı izlemek önemli. Bunların hepsi birlikte çok önemli. Kalite de önemli bir detay. Tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği lazım futbolcularımıza. Taraftarlarımıza bunu göstermemiz gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımla aile olurum, benim aileme biri saldırırsa bir yumruk gibi sert karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Geçmişte gelen giden tüm hocalar çok değerli. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, kendisi burada çok büyük işler başardı. Buraya onun gibi çok büyük hocalar da geldi. Taraftarlarımızla birlikte doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız."