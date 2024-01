Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

"KULÜP TAKIMINDA ÇALIŞMAYI ÖZLEDİM"

"14 yıldır milli takımlardayım. Ancak yıllarca kulüp takımlarında hocalık yaptım. Çok zor bir durum tabii ki. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte olup, antrenman yapmayı çok özledim. Her gün gündelik çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara vermek tabii ki zordu benim için. Milli oyuncularla her gün çalışmıyordum. Arada gelip idman yapıp, maça çıkıp gidiyorlardı. Uyandığım anda idmanda ne yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Yine bir kulüp takımına, böyle büyük bir takıma geldiğim için mutluyum."

"ŞAMPİYONLUKLARI GERİ GETİRECEĞİZ"

"Bu takım maç kazanacak. Sadece birkaç maç kazanmak yeterli mi derseniz, hayır. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır, her zaman şampiyonluktur, her zaman kupalardır. Tarihinde bunlar var. Geri getirmek için mücadele edeceğiz."