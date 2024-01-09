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Haberler Galeri Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de istediği sonuçları alamayan ve bu sezon 3 teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı atarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.01.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 14:12
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Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Fernando Santos ile anlaşılmıştı. Siyah - beyazlılar, dün akşam İstanbul'a adım atan Portekizli çalıştırıcı için bugün imza töreni düzenledi.

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Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

Törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı ve Fernando Santos ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'a şampiyonluklar kazandırmak istediğini söyleyen Santos, iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Santos'un sözleri;

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Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

"ÇOK İYİ DURUMDA DEĞİLİZ AMA..."

"Hasan Arat'ın bu kulübe getirdiği mantaliteyi sağlamak için çalışacağız ve Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Kulüp tarihi açısından önemli günler. Birlik halinde kolektif çalışmamızı sahada göstermeliyiz. Yönetim kurulundan birçok insanla tanıştım. Sayın Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk, onunla planlarımızdan bahsettik. Bu takımın efsanevi oyuncusu o da. Onunla beraber yürüteceğiz işleri. Çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla yeni zaferler için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş'ı daha ileriye götürmek için çalışacağız."

"DOĞRU KARAKTER İLE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

"Doğal olarak beraber yapmak zorunda olduğumuz bir iş. Beraber çalışacağız. Taraftarlar, Beşiktaş için çok önemli. Bu yolda onlara ihtiyacımız var. Herkes çok önemli. Sakin ve gerçekçi olmamız lazım. Kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Takımı izlemek önemli. Bunların hepsi birlikte çok önemli. Kalite de önemli bir detay. Tutku, karakter ve sahada iyi temsil etme yeteneği lazım futbolcularımıza. Taraftarlarımıza bunu göstermemiz gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularımla aile olurum, benim aileme biri saldırırsa bir yumruk gibi sert karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Geçmişte gelen giden tüm hocalar çok değerli. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, kendisi burada çok büyük işler başardı. Buraya onun gibi çok büyük hocalar da geldi. Taraftarlarımızla birlikte doğru karakter göstererek başarıya ulaşacağız."

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Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

"PEPE VE QUARESMA İLE GÖRÜŞTÜM"

"Pepe ve Quaresma ile konuştum ilk olarak. Beni kararımdan dolayı tebrik ettiler. Çok büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, iyi bir ilişkimiz var. Çoğu oyuncuyla sürekli konuşuyorum, bana tebrik mesajları gönderdiler. Önemli tabii ki."

"SAHAYA ÖLMEK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Sahaya ölmeye çıkmak zorundayız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz. Taktikler profesyonel durumlar. Önemli olan buraya geldiğimizden beri ruhu aşılamak. Bazı pozisyonlara oyuncular almamız lazım. Çok fazla bu konuları konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız her şeye karar verecek. En iyi çözümleri bulacağız kulüp için. Artık iyi çözümlere ihtiyaç var. Dünyanın en iyisi değiliz, gerçekleri görüp daha iyiye gitmemiz lazım. Son maçları gördüm. Genç takımdan gelen oyuncuları gördüm. Semih, son 2 maçta goller attı. Özkaynaktan gelen oyuncularımız çok önemli. Onların üzerinde çok önemli planlarımız var. Tabii ki sihirli bir değnek yok, dün gece geldim. Sağlık kontrolünden geçtim. Rize'ye gideceğiz. En iyi şekilde her şeyi organize edeceğiz."

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Beşiktaş’ın yeni hocası Fernando Santos’tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

"KULÜP TAKIMINDA ÇALIŞMAYI ÖZLEDİM"

"14 yıldır milli takımlardayım. Ancak yıllarca kulüp takımlarında hocalık yaptım. Çok zor bir durum tabii ki. Kulüp takımlarında her gün oyuncularla birlikte olup, antrenman yapmayı çok özledim. Her gün gündelik çalıştıktan sonra milli takımda sürekli ara vermek tabii ki zordu benim için. Milli oyuncularla her gün çalışmıyordum. Arada gelip idman yapıp, maça çıkıp gidiyorlardı. Uyandığım anda idmanda ne yapacağımı düşünmeyi seviyorum. Yine bir kulüp takımına, böyle büyük bir takıma geldiğim için mutluyum."

"ŞAMPİYONLUKLARI GERİ GETİRECEĞİZ"

"Bu takım maç kazanacak. Sadece birkaç maç kazanmak yeterli mi derseniz, hayır. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır, her zaman şampiyonluktur, her zaman kupalardır. Tarihinde bunlar var. Geri getirmek için mücadele edeceğiz."