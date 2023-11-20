Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Pape Gueye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak oyuncunun kadro dışı kalması ve sözleşmesinin sona ermesi, Fenerbahçe'nin uygun bir fiyatla transferi gerçekleştirmesine olanak tanıyabilir. Senegal Milli Takımı formasını 17 kez giyen Gueye, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Sevilla'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.