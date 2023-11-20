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Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere
Bu sezon birçok kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemine odaklandı. 6 numara pozisyonundaki alternatiflerini çeşitlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, gözlerini Fransa'ya çevirdi. Yıldız 6 numara için menajeriyle temas kuruldu. Transfer sürecinde yaşanan flaş gelişmeler, takımın orta saha gücünü artırmak ve rekabeti yükseltmek adına atılan önemli adımları gösteriyor. İşte detayları...