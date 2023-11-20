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Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Bu sezon birçok kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemine odaklandı. 6 numara pozisyonundaki alternatiflerini çeşitlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, gözlerini Fransa'ya çevirdi. Yıldız 6 numara için menajeriyle temas kuruldu. Transfer sürecinde yaşanan flaş gelişmeler, takımın orta saha gücünü artırmak ve rekabeti yükseltmek adına atılan önemli adımları gösteriyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:38
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Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Fenerbahçe, bu sezon birçok kulvarda şampiyonluk hedeflerine odaklanarak, ocak ayındaki transfer dönemine önem veriyor. Özellikle orta sahada 6 numara pozisyonunda daha fazla alternatif arayışında olan sarı-lacivertliler, dikkatlerini Fransa'ya çevirdi. İşte nefes kesen transfer haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Sarı-lacivertli ekip, ocak ayında transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde 6 numara pozisyonuna takviye yapamayan Fenerbahçe, bu eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Fenerbahçe'nin transfer hareketliliği, Marsilya'da forma giyen Senegalli ön libero Pape Gueye üzerinde yoğunlaşıyor. Şu anda kadro dışı kalan 24 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili sarı-lacivertli kurmayların araştırma yaptığı ve oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

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Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Pape Gueye'nin Marsilya ile olan sözleşmesinin 2024 yılı haziran ayında sona erecek olması, transfer sürecini olumlu etkileyecek bir faktör olarak göze çarpıyor.

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Fenerbahçe’nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal’a 1,89’luk makine! Asrın transferini bitmek üzere

Pape Gueye'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Ancak oyuncunun kadro dışı kalması ve sözleşmesinin sona ermesi, Fenerbahçe'nin uygun bir fiyatla transferi gerçekleştirmesine olanak tanıyabilir. Senegal Milli Takımı formasını 17 kez giyen Gueye, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Sevilla'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.