22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin başlamasına haftalar kala büyük bir bombayı patlatmak için harekete geçti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ancak ikna edemediği Fransız yıldız için devreye girdi. Sarı-lacivertli ekibin transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 21:29
  • 1
  • 15
Fenerbahçe’den Galatasaray’a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veren Fenerbahçe'de takviye yapılacak mevkiler belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fenerbahçe’den Galatasaray’a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı transferler yapmayı planlıyor.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe’den Galatasaray’a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Orta saha, stoper ve golcü takviyesi hedefleyen Kanarya'da liste şekillendi.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe’den Galatasaray’a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, orta sahaya yıldız bir transfer yapmak için harekete geçti.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe’den Galatasaray’a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Milli araya hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde lider girmeyi başaran Fenerbahçe, grafiğini daha da yükseğe çıkaracak hamleler yapmayı hedefliyor.