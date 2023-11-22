Fenerbahçe'den Galatasaray'a son dakika golü! Transferde ortalık karışacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin başlamasına haftalar kala büyük bir bombayı patlatmak için harekete geçti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ancak ikna edemediği Fransız yıldız için devreye girdi. Sarı-lacivertli ekibin transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.