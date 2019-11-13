Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

İlk hedefi bu sezon şampiyonluk olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızlarını gündemine aldı. Uzun yıllar La Liga ve Premier Lig'de forma giyen İspanyol yıldız için nabız yoklayan yönetim, kupa canavarı futbolcuyu takıma kazandırmak için tüm fedakarlıklara yapacak. İşte sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıran transfer gelişmesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





