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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

İlk hedefi bu sezon şampiyonluk olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için dünya yıldızlarını gündemine aldı. Uzun yıllar La Liga ve Premier Lig'de forma giyen İspanyol yıldız için nabız yoklayan yönetim, kupa canavarı futbolcuyu takıma kazandırmak için tüm fedakarlıklara yapacak. İşte sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandıran transfer gelişmesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:10
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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!
Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!
Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı planlayan sarı-lacivertliler, bu hedef doğrultusunda dünyaca ünlü yıldızlara göz dikti.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!
Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

Yönetimden Juventus ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'yi isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu diğer isim de ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!
Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!


Ersun Yanal, kariyerinde kaldırmadığı kupa kalmayan yıldız futbolcunun devre arasında kadroya katılmasını istiyor.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!
Fenerbahçe'nin hedefi dünyaca ünlü yıldız!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Chelsea'de forma şansı bulamayan ve gelecek planlamasında da yer almayan Pedro'nun transferini talep ettiği öğrenildi.