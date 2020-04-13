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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan olay yaratan bir açıklama geldi. Tecrübeli hoca, eski dönemlere ait bir anısını paylaştı. Yanal'ın bir kulüp başkanına "beni alırsanız başınız belaya girer" dediği sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:32Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:33