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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan olay yaratan bir açıklama geldi. Tecrübeli hoca, eski dönemlere ait bir anısını paylaştı. Yanal'ın bir kulüp başkanına "beni alırsanız başınız belaya girer" dediği sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:33
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde yaşadığı önemli anıları anlattı.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

"BENİM YÖNETTİĞİM TAKIMLARDA OFANSİF KRİTERLER LİGİN HEP ÜST TARAFINDADIR"
Benim yönettiğim bütün takımlarda ofansif kriterler ligin hep üst tarafındadır. Gol beceri işi. Şöyle bir bakın.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

En son çalıştırdığım takımlar da dahil olmak üzere ofansif gücü yüksek takımlardır. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

Futbol seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal: Beni alırsanız başınız belaya girer

"BİR BAŞKANIMIZA, BENİMLE ÇALIŞIRSANIZ BAŞINIZA BELA ALIRSINIZ DEDİM"
Son 20 yılda çok önemli oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de plan ve proje yapmak gerçekten zordur.