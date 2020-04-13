Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Fenerbahçe'de son dakika Edinson Cavani gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli forma giyen eski futbolcu Diego Lugano, vatandaşı Cavani ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu. Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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