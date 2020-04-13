13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Fenerbahçe'de son dakika Edinson Cavani gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertli forma giyen eski futbolcu Diego Lugano, vatandaşı Cavani ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu. Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 10:19
  • 1
  • 20
Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'nin yeni adresi merakla bekleniyor.

  • 2
  • 20
Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki yıldız için devrede olduğu konuşuluyor. Konuyla ilgili yakın arkadaşı eski Fenerbahçeli Diego Lugano'nun Club Octubre isimli Arjantin radyosuna yaptığı açıklamalar umut oldu.

  • 3
  • 20
Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Cavani'nin Boca'ya gitme ihtimali sorulan Lugano, "Dönecek olsa Boca'dan önce onu Sao Paulo'ya getiririm. Ancak Avrupa'da kalacak" dedi.

  • 4
  • 20
Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

BONSERVİSİ YOK
Sao Paulo kulübünün yönetiminde yer alan Lugano, Cavani ile eskiden beri görüştüklerini, yeni takımıyla ilgili kendisinden de fikir aldığını belirtti.

  • 5
  • 20
Diego Lugano devreye girdi! Fenerbahçe'de Edinson Cavani sesleri

Fenerbahçe'nin Cavani transferi için hamle yaparken ikna etmek için Lugano'dan yardım alması bekleniyor.