21 Haziran 2023, Çarşamba
Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…
Bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim ile masaya oturdu. Kanarya'nın genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 21.06.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 22:56
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