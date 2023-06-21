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Haberler Galeri Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

Bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim ile masaya oturdu. Kanarya'nın genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 21.06.2023 22:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 22:56
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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de Arda Güler büyük bir çıkış yakaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

İlk resmi maçına Vitor Pereira yönetiminde çıkan genç yıldız, aradan birkaç çalıştırıcı geçmesine rağmen yükselen bir form grafiği çizdi.

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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin 10 numarası olma başarısını gösteren Arda Güler, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde de oynadığı futbolla boy gösterdi.

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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

DÜNYA DEVLERİ KAPISINDA

PSG, Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli, Newcastle United ve Ajax başta olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına giren Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin işi bir hayli zorlaştı.

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Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

MİLLİ MAÇTA YILDIZLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde oynanan Türkiye-Galler maçında oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, attığı golle ortalığı ayağa kaldırdı.