Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi! 18’lik yıldızdan şaşırtan cevap…

Bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı karşılaşmalarda gözleri dolduran 18'lik yıldız futbolcusu Arda Güler'in transfer haberi gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülen Arda Güler ile yönetim ile masaya oturdu. Kanarya'nın genç yıldıza teklifi ve oyuncunun kararı ise duyanları şaşırttı.