Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda tek hedef şampiyonluk… Yeni sezon için transfer çalışmalarını günden güne sürdüren sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü yıldızları radarına aldı. Son olarak Aslan'ın da gündeminde olan yetenekli isim için devreye giren Kanarya, büyük bir transfer çalımına hazırlanıyor. İşte detaylar…