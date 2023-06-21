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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonda tek hedef şampiyonluk… Yeni sezon için transfer çalışmalarını günden güne sürdüren sarı-lacivertli ekip dünyaca ünlü yıldızları radarına aldı. Son olarak Aslan'ın da gündeminde olan yetenekli isim için devreye giren Kanarya, büyük bir transfer çalımına hazırlanıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:52
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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Spor Toto Süper Lig'de sezona büyük umutlar ile Jorge Jesus önderliğinde başalayn Fenerbahçe'de işler istenildiği gibi gitmedi.

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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Dünya Kupası arasına kadar oynadığı futbol ile taraftarını mest eden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da da başarıyla devam ediyordu.

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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Lige verilen aranın ardından beklenmedik bir performans düşüklüğü yaşayan sarı-lacivertli takım, ligde liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Aynı zamanda Avrupa Ligi grubundan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Aslan ve Kanarya’nın transfer savaşı! Fenerbahçe’den yıldız isme kanca…

Uzun süren kupa hasretini ise Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek sonlandıran Sarı Kanarya'da ayrıca Jorge Jesus devri sona ermişti.