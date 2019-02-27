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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu ama sonunda ortaya çıktı. Fenerbahçe'de henüz yeni olan Sadık Çiftpınar Beşiktaş'a attığı golden sonra eleştiri oklarından kurtuldu. Spor basını tarafından Fenerbahçe'de gösterdiği performansı başarılı bulunmayan Sadık Çiftpınar, derbi ortaya koyduğu mücadele ile herkesi yanılttı. Sadık Çiftpınar hakkında ortaya çıkan bir gerçek de spor basınında bir hayli yer buldu. İşte herkesi yanıltan o gerçek...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 14:55
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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar eşi ilk kez görüldü. Genç futbolcu Sadık Çiftpınar eşi ile çektiği fotoğrafı paylaştı. İşte sosyal medyada büyük beğeni toplayan o fotoğraf.

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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

Shinji Kagawa - Maggy Natsuki

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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

Maggy Natsuki

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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

Nagatomo & Airi Taira

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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar onu herkesten saklıyordu! Sonunda ortaya çıktı

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