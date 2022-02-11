11 Şubat 2022, Cuma
Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç'a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti
Fenerbahçe'de başarısızlığın sembolü olan başkan Ali Koç, istifa çağrılarına kulaklarını kapadı. Tribünleri ve kongre üyelerini ciddiye almayan Koç'a karşı harekete geçildi. Kulübün kongre üyeleri başkan Koç'un istifası için noter aracılığıyla ihbarname göndererek istifaya davet etti. Kupa hasreti uzun yıllardır süren Fenerbahçeli taraftarlar da yönetimin istifası için imza kampanyası başlattı.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 09:40
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