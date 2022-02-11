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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç'a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe'de başarısızlığın sembolü olan başkan Ali Koç, istifa çağrılarına kulaklarını kapadı. Tribünleri ve kongre üyelerini ciddiye almayan Koç'a karşı harekete geçildi. Kulübün kongre üyeleri başkan Koç'un istifası için noter aracılığıyla ihbarname göndererek istifaya davet etti. Kupa hasreti uzun yıllardır süren Fenerbahçeli taraftarlar da yönetimin istifası için imza kampanyası başlattı.

Giriş Tarihi: 11.02.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 09:40
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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç’a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti
Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde son derece tansiyonu yüksek günler bekliyor gibi görünüyor. Taraftarlardan gelen yoğun istifa çağrılarına kulağını kapatan Ali Koç'a bir süredir camianın önde gelen isimlerinden de erken seçim baskısı yapılmaya başlandı.
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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç’a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti

NOTERE KOŞTULAR...
Ancak Başkan Koç geçtiğimiz gün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, istifa veya seçimin kesinlikle gündemlerinde olmadığını açıkça belli etmişti.

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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç’a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti
Bunun ardından kongre üyelerinden son derece ilginç bir hamle geldi. Kongre üyeleri kişisel olarak kulübe ve yönetimine bir an önce istifa ederek seçime gitmesi için ihbarname göndermeye başladılar.
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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç’a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti

İMZALAR TOPLANIYOR
Gönderilen ihbarnamelerde gerekçe olarak da Fenerbahçe kulübünün son 4 yılda tarihinin en kötü dönemini geçiriyor olması gösterildi. Kongre üyelerinin bu tarihi hamlesinin ardından taraftar grupları da Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifa etmesi için imza kampanyası başlattığı ifade ediliyor. Tribünlerden gelen istifa seslerinin artık daha somut taleplerle gündeme gelmesinin ardından Başkan Koç ve yönetiminin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

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Fenerbahçeli kararını verdi! Ali Koç’a istifa baskısı! Kongre üyeleri harekete geçti

TARİHİ TERSTEN YAZIYOR
Ali Koç istifa etmezse üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşamayıp 5. sezona başkan giren ilk Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak tarihe geçecek.