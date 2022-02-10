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Fenerbahçe'de Ali Koç "kabusu" sürüyor! Verilen sözler havada kaldı

Büyük umutlarla Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı lacivertli camiada tam bir hayal kırıklığı oldu. Seçimlerde verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen Koç, taraftarların yıllardır beklediği şampiyonluk hasretine yaklaşma başarısı dahi gösteremedi. Sürekli değişen teknik heyet ve oyuncu grubuyla, sürdürülebilir bir başarı elde edemeyen Koç, tüm başarısızlıkların faturasını ya teknik direktöre ya da futbolculara kesti. Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki derbi üstünlüğünü de rakiplerine kaptıran Ali Koç, yıllardır süren yenilmezlik serisinin de bozulduğu dönemin baş mimari oldu. İşte Ali Koç'un o vaatleri ve yerine getirilemeyenler...

Giriş Tarihi: 10.02.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 14:22
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Fenerbahçe’de Ali Koç kabusu sürüyor! Verilen sözler havada kaldı
Aziz Yıldırım ile 2018 senesinde kıyasıya bir seçim yarışına giren ve rekor bir oy oranı ile başkan seçilen Ali Koç, başkanlığa geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor.
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Fenerbahçe’de Ali Koç kabusu sürüyor! Verilen sözler havada kaldı
Seçim döneminde verdiği sözler ile uygulamada Başkan Koç'un farklılıklar göstermesi taraftarların da dilinde. Büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar çoğu maçın ardından artık 'Ali Koç istifa' diye tezahüratlarda bulunuyordu.
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Fenerbahçe’de Ali Koç kabusu sürüyor! Verilen sözler havada kaldı
Göreve geldiği gün Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nun önünde coşkulu bir karşılamaya şahit olan Ali Koç yönetimi şimdilerde ise sürekli tepkilerle spor kamuoyunun karşısına gelmekte.
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Fenerbahçe’de Ali Koç kabusu sürüyor! Verilen sözler havada kaldı
Peki Ali Koç göreve gelirken vaatleri nelerdi? Onları kısaca derledik...
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Fenerbahçe’de Ali Koç kabusu sürüyor! Verilen sözler havada kaldı

"Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin. Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak yeniden ait olduğu yere, yani zirveye taşımak."

"Gurur duyulacak bir takım yaratacağız"