Fenerbahçe'de Ali Koç "kabusu" sürüyor! Verilen sözler havada kaldı

Büyük umutlarla Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı lacivertli camiada tam bir hayal kırıklığı oldu. Seçimlerde verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen Koç, taraftarların yıllardır beklediği şampiyonluk hasretine yaklaşma başarısı dahi gösteremedi. Sürekli değişen teknik heyet ve oyuncu grubuyla, sürdürülebilir bir başarı elde edemeyen Koç, tüm başarısızlıkların faturasını ya teknik direktöre ya da futbolculara kesti. Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki derbi üstünlüğünü de rakiplerine kaptıran Ali Koç, yıllardır süren yenilmezlik serisinin de bozulduğu dönemin baş mimari oldu. İşte Ali Koç'un o vaatleri ve yerine getirilemeyenler...

Giriş Tarihi: 10.02.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL