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Haberler Galeri Fenerbahçe'den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga'dan geliyor

Fenerbahçe'den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga'dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da başladı. Yeni sezonda yeni yüzlerle başarılar kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekibin uzun yıllardır İspanya'da forma giyen bir orta saha oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin transferi bitirmek istediği bildirilirken, İsmail Kartal'ın da bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:41
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Fenerbahçe’den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga’dan geliyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe’den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga’dan geliyor

Karşılaşma ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Fenerbahçe’den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga’dan geliyor

Kanarya'nın gollerini 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

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Fenerbahçe’den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga’dan geliyor

Kendi sahasında aldığı galibiyetle 82 puana yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

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Fenerbahçe’den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga’dan geliyor

Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, 38 maça 23 farklı defans hattıyla çıktı.