06 Nisan 2024, Cumartesi
Fenerbahçe'den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga'dan geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da başladı. Yeni sezonda yeni yüzlerle başarılar kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekibin uzun yıllardır İspanya'da forma giyen bir orta saha oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin transferi bitirmek istediği bildirilirken, İsmail Kartal'ın da bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 06.04.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 10:41
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