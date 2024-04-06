Fenerbahçe'den yeni sezona yeni bomba! Orta saha La Liga'dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe'de transfer harekatı da başladı. Yeni sezonda yeni yüzlerle başarılar kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekibin uzun yıllardır İspanya'da forma giyen bir orta saha oyuncusu için devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin transferi bitirmek istediği bildirilirken, İsmail Kartal'ın da bu transferde ısrarcı olduğu belirtildi.