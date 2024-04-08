Dünya Süper Kupa finalini nasıl gördü? Galatasaray Fenerbahçe maçı...
7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe Şanlıurfa'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin sahadan çekilmesi Belçika'dan Brezilya'ya İtalya'dan Peru'ya dünya basınında geniş yer buldu.
Giriş Tarihi: 08.04.2024
10:06
Süper Kupa'nın finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe U19 takımı ile çıktığı maçın 2'nci dakikasında sahadan çekildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan dev maç dış basında geniş yer buldu.
İşte yarıda kalan Galatasaray - Fenerbahçe maçına dair dış basında yer alan haberlerden bazıları:
AFTONBLADET (İSVEÇ)
Türkiye Süper Kupası finalinde tuhaf sahneler yaşandı. Fenerbahçe 49. saniyede gol yedi, pes etti. Bu planlanan bir protestoydu. Farklı bir maç tarihi ve yabancı hakem isteklerinin karşılanmamasıyla ilgiliydi.
GOL (HIRVATİSTAN)
Livakovic'in Fenerbahçe'si kupadan vazgeçti, gençlerle sahaya çıktı, anında gol yedi ve sahadan çekildi. Kaotik Türkiye sezonu kaotik şekilde devam ediyor ve soru şu ki, her şey nasıl bitecek?
NOS (HOLLANDA)
Türkiye Süper Kupası saçmalığı: Fenerbahçe genç takımla sahaya çıktı ve bir dakika sonra bıraktı. Türkiye'deki Süper Kupa tam bir rezalet oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmek amacıyla, sadece genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin attığı golün ardından sahayı terk etti.
SPORZA (BELÇİKA)
Türkiye'de eşi görülmedik sahneler. Galatasaray gelmiş geçmiş en kısa Süper Kupa maçını kazandı. Daha dakika dolmadan Icardi galibiyet golünü attı ve ardından Fenerbahçe derhal, protesto amacıyla sahayı terk etti.