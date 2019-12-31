Fenerbahçe'den transfer atağı! Savunmaya takviye
Süper Lig'in ilk devresini Çaykur Rizespor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe'de şampiyonluk için gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Ligin ilk devresinde kalesinde 17 karşılaşmada 21 gol gören sarı-lacivertliler stoper arayışlarına başladı.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:56
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi sarı-lacivertlileri harekete geçirdi.
RAMI YOLCU Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.
Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.
Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.