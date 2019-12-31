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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:47
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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'ten beklenmedik bir hamle geldi.

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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de üst üste alınan seri galibiyetlerle moral depolamıştı.

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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri takımda şok etkisi yaratırken, ligin ilk yarısının son maçında Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş, devreyi galibiyetle tamamladı.

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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Süper Lig'de topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti.

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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar transfer hedefleriyle ilgili somut adımlar atarken mevcut oyuncular için karar aşamasına gelmişti.