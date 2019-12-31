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Beşiktaş'ta Ljajic yönetime rest çekti!
Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlılar, listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırırken mevcut oyuncuların son durumları hakkında karar aşamasına gelinmişti. Beşiktaş'taki performansı zaman zaman eleştirilen Adem Ljajic yönetime rest çekti. İşte Beşiktaş'ta transferde son durum ve yaşanan Adem Ljajic şoku...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:47
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