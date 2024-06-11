11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Fenerbahçe'den Hagi bombası! Mourinho'nun arkadaşı transfer duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jose Mourinho ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferde de hedef büyüttü. Dünya yıldızları ile temas halinde olan sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı. Transfer müjdesini Mourinho'nun yakın arkadaşı verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:48
  • 1
  • 12
Fenerbahçe’den Hagi bombası! Mourinho’nun arkadaşı transfer duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına geçirdi.

  • 2
  • 12
Fenerbahçe’den Hagi bombası! Mourinho’nun arkadaşı transfer duyurdu

Başkanlık seçimi sonrası harekete geçen sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçe’den Hagi bombası! Mourinho’nun arkadaşı transfer duyurdu

Yaz transfer dönemine damga vurması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe’den Hagi bombası! Mourinho’nun arkadaşı transfer duyurdu

Sarı lacivertler, adı Galatasaray ile anılan yıldız Ianis Hagi ile ilgilenmeye başladı.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe’den Hagi bombası! Mourinho’nun arkadaşı transfer duyurdu

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Victor Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi'yi transfer edebileceğini söyledi.