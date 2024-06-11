11 Haziran 2024, Salı
Fenerbahçe'den Hagi bombası! Mourinho'nun arkadaşı transfer duyurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jose Mourinho ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transferde de hedef büyüttü. Dünya yıldızları ile temas halinde olan sarı-lacivertli ekip Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye kancayı taktı. Transfer müjdesini Mourinho'nun yakın arkadaşı verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 10:48
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