11 Haziran 2024, Salı
Arda Güler'den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmasının ardından çıktığı maçlarda ağları birçok kez havalandırdı. Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler ile ilgi bomba bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki milli yıldızın ayrılığını işte böyle duyurdular.
Giriş Tarihi: 11.06.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 22:41
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