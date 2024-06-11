Arda Güler'den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmasının ardından çıktığı maçlarda ağları birçok kez havalandırdı. Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler ile ilgi bomba bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki milli yıldızın ayrılığını işte böyle duyurdular.