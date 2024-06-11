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Arda Güler'den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, forma şansı bulmasının ardından çıktığı maçlarda ağları birçok kez havalandırdı. Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler ile ilgi bomba bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki milli yıldızın ayrılığını işte böyle duyurdular.

Giriş Tarihi: 11.06.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 22:41
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Arda Güler’den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

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Arda Güler’den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.

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Arda Güler’den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

TAKIMDA OLDUKÇA SEVİLDİ

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

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Arda Güler’den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

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Arda Güler’den şok ayrılık iddiası! İşte böyle duyurdular

TAKIMDA KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.