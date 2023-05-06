06 Mayıs 2023, Cumartesi
Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!
Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına gelinirken kıyasıya geçen şampiyonluk yarışının yanı sıra transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bir süredir takip ettiği İskoç devi Glasgow Rangers'ın genç golcüsüne talip oldu. Fenerbahçe transferde artık son aşamalara geldiği golcü için gün sayıyor.
Giriş Tarihi: 06.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 19:48
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