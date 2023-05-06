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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarına gelinirken kıyasıya geçen şampiyonluk yarışının yanı sıra transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip bir süredir takip ettiği İskoç devi Glasgow Rangers'ın genç golcüsüne talip oldu. Fenerbahçe transferde artık son aşamalara geldiği golcü için gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2023 19:29 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 19:48
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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara gelinirken kıyasıya geçen şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra sarı-lacivertli ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Sarı-lacivertlilerde imzaya en yakın isim olarak, İskoç devi Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolombiyalı golcü Alfredo Moleros transfer için gün sayıyor. İskoç ekibi Rangers'la sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli forma için can atıyor. Kulübün kendisiyle yollarını ayıracağını açıklaması üzerine de "Konuşmamak daha iyi" mesajını yazdı.

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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan ve Glasgow Rangers Teknik Direktörü Michael Beale'in yollarını ayıracağını söylediği Alfredo Morelos, için artık gün sayıyor.

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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Sevilla'nın da ilgisinin olduğu 26 yaşındaki santrfor da ayrılık açıklamasının ardından "Konuşmamak daha iyi" mesajını attı.

Rangers'la idmanda çekilmiş fotoğrafını yükleyip altına, "Ellerim her zaman seninle tanrım" diye yazdı.

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Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Genç forvet, temmuz 2007'den beri formasını giydiği İskoç devinde bu sezon oynadığı 43 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asist katkısı sağladı.