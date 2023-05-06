Fenerbahçe’den genç forvet hamlesi: İskoç golcü imzaya yakın!

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara gelinirken kıyasıya geçen şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra sarı-lacivertli ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.