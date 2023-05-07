07 Mayıs 2023, Pazar
Beşiktaş'ın zirve inadı! Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada birçok pozisyon tartışılmaya devam ederken, A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, soru işareti olarak kalan 2 pozisyona açıklık getirirken hakem Mete Kalkavan için olay ifadelerde bulundu. Ayrıca Toroğlu, MHK başkanı Lale Orta hakkında olay bir iddiada bulundu
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:52
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