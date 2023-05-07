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Haberler Galeri Beşiktaş'ın zirve inadı! Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm

Beşiktaş'ın zirve inadı! Erman Toroğlu'ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada birçok pozisyon tartışılmaya devam ederken, A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, soru işareti olarak kalan 2 pozisyona açıklık getirirken hakem Mete Kalkavan için olay ifadelerde bulundu. Ayrıca Toroğlu, MHK başkanı Lale Orta hakkında olay bir iddiada bulundu

Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:52
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Beşiktaş’ın zirve inadı! Erman Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada birçok pozisyon tartışılmaya devam ederken, A Spor ekranlarına çıkan usta yorumcu Erman Toroğlu, soru işareti olarak kalan 2 pozisyona açıklık getirirken hakem Mete Kalkavan için olay ifadelerde bulundu. Ayrıca Toroğlu, MHK başkanı Lale Orta hakkında olay bir iddiada bulundu
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Beşiktaş’ın zirve inadı! Erman Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
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Beşiktaş’ın zirve inadı! Erman Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm

MAÇTAN DAKİKALAR

32'nci dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Fernando'nun ceza sahası içerisine yolladığı ortada, kale önünde rakiplerinden daha iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafası yan direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-0.

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Beşiktaş’ın zirve inadı! Erman Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm
54'üncü dakikada Beşiktaş'ın kazandığı köşe vuruşunda Masuaku'nun penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
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Beşiktaş’ın zirve inadı! Erman Toroğlu’ndan olay yaratan Lale Orta sözleri: İsterse belgeleri veririm
80'inci dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanına girmek üzere olan Redmond'a yaptığı faul sonrası hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterdi.