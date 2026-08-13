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Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Taraftarının şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılandırması ve yabancı kontenjanında yer açma çalışmaları doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda düşünülmeyen ve yüksek bonservis potansiyeli bulunan oyuncularla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte o isimler

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 1

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, takımda düşünülmeyen oyuncular konusunda kararlar netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 2

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu, yabancı kontenjanı ve oyuncular için gelen teklifler doğrultusunda ayrılması planlanan isimler belli oluyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 3

FRED

Teknik heyetle yapılan toplantının ardından Fred ile yolların ayrılmasına karar verildi. Brezilyalı orta saha, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 4

JAYDEN OOSTERWOLDE

Fred ile birlikte Oosterwolde için de ayrılık kararı alındı.Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı savunmacının geleceği, sakatlık sürecinin ardından yapılacak değerlendirmeler ve oluşacak transfer seçeneklerine göre şekillenecek.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 5

NELSON SEMEDO

Nelson Semedo'nun geleceği Ederson ile birlikte değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncudan birini göndermesi planlanıyor. Teknik heyetin nihai kararına göre tecrübeli sağ bekle yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 6

EDERSON

Ederson da ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında. Ancak kontrat şartları nedeniyle Brezilyalı futbolcunun takımda kalmaya Semedo'ya göre daha yakın olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, iki oyuncudan birinin ayrılmasıyla kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 7

SOFYAN AMRABAT

Fenerbahçe, Amrabat için istediği bonservis bedeline ulaşamayınca oyuncuyu düşük bir rakama satmama kararı aldı. Son anda farklı bir gelişme yaşanmazsa Faslı orta sahanın yeniden kiralanması planlanıyor.

Bu senaryoda Amrabat'ın maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanması gündemde. Oyuncu için kulüplerle görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 8

ANTHONY MUSABA

Anthony Musaba, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda düşünülmeyen isimlerden biri. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 9

DOMINIK LIVAKOVIC

Dominik Livakovic, Fenerbahçe'deki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Hırvat kalecinin yeni sezon kadrosunda yer almaması ve transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 10

RODRIGO BECAO

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceğinde sakatlık sorunları ve savunmadaki forma rekabeti etkili oluyor. Brezilyalı stoperle yolların ayrılması planlanıyor. Savunmada yaşanan rekabet ve yabancı kontenjanı, Becao için ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti 11

DIEGO CARLOS

Fenerbahçe'nin savunmadaki yabancı kontenjanında yer açmak istediği isimlerden biri de Diego Carlos. Brezilyalı stoper, yeni sezon kadro planlamasında ayrılması düşünülen oyuncular arasında bulunuyor. Kulüp, savunmadaki yabancı sayısını azaltarak yeni transferler için kontenjan oluşturmayı hedefliyor.

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