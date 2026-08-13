Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti

EDERSON Ederson da ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında. Ancak kontrat şartları nedeniyle Brezilyalı futbolcunun takımda kalmaya Semedo'ya göre daha yakın olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe, iki oyuncudan birinin ayrılmasıyla kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.

SOFYAN AMRABAT Fenerbahçe, Amrabat için istediği bonservis bedeline ulaşamayınca oyuncuyu düşük bir rakama satmama kararı aldı. Son anda farklı bir gelişme yaşanmazsa Faslı orta sahanın yeniden kiralanması planlanıyor. Bu senaryoda Amrabat'ın maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanması gündemde. Oyuncu için kulüplerle görüşmeler başladı.

ANTHONY MUSABA Anthony Musaba, gelecek sezon Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda düşünülmeyen isimlerden biri. Hollandalı futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC Dominik Livakovic, Fenerbahçe'deki performansıyla beklentileri karşılayamadı. Hırvat kalecinin yeni sezon kadrosunda yer almaması ve transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

RODRIGO BECAO Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceğinde sakatlık sorunları ve savunmadaki forma rekabeti etkili oluyor. Brezilyalı stoperle yolların ayrılması planlanıyor. Savunmada yaşanan rekabet ve yabancı kontenjanı, Becao için ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.