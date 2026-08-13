Fenerbahçe'de yolcular belli oldu! Yönetim ile İsmail Kartal biletlerini kesti
Taraftarının şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılandırması ve yabancı kontenjanında yer açma çalışmaları doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, kadroda düşünülmeyen ve yüksek bonservis potansiyeli bulunan oyuncularla yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. İşte o isimler
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, takımda düşünülmeyen oyuncular konusunda kararlar netleşmeye başladı.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerde teknik heyetin raporu, yabancı kontenjanı ve oyuncular için gelen teklifler doğrultusunda ayrılması planlanan isimler belli oluyor.
FRED
Teknik heyetle yapılan toplantının ardından Fred ile yolların ayrılmasına karar verildi. Brezilyalı orta saha, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor.
JAYDEN OOSTERWOLDE
Fred ile birlikte Oosterwolde için de ayrılık kararı alındı.Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı savunmacının geleceği, sakatlık sürecinin ardından yapılacak değerlendirmeler ve oluşacak transfer seçeneklerine göre şekillenecek.
NELSON SEMEDO
Nelson Semedo'nun geleceği Ederson ile birlikte değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncudan birini göndermesi planlanıyor. Teknik heyetin nihai kararına göre tecrübeli sağ bekle yollar ayrılabilir.