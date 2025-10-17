17 Ekim 2025, Cuma

Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor

Sezon başında teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımı Alman çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya emanet etti. Tedesco yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren sarı-lacivertliler, oyun planında köklü değişikliklere gitti. Bu değişim doğrultusunda yönetim, bazı yıldız futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. İşte takımdan gönderilmesi gündemde olan o isim...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 05:03
Fenerbahçe, sezon başında takımın kötü gidişatına son vermek için dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertliler, çözümü Alman teknik adam Domenico Tedesco'da buldu.

Tedesco yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren sarı-lacivertliler, oyun planında köklü değişikliklere gitti. Bu değişim doğrultusunda yönetim, bazı yıldız futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'yla yola devam etmeme kararı aldı. Brezilyalı yıldız oyuncunun ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, son dönemde yaşadığı performans düşüşü sonrasında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız futbolcuyla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

İtalyan gazetecinin yaptığı habere göre, Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini uzatmama ve yolları ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin bu kararının nedeninin Talisca'nın performansının düşmesi ve yüksek maaş yükü olduğu aktarıldı.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya ülkesi Brezilya'dan birkaç takımın ciddi şekilde talip olduğu belirtildi.

TALISCA'NIN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Talisca 3 gol - 1 asistlik performans sergiledi.