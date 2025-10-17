17 Ekim 2025, Cuma
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor
Sezon başında teknik direktör José Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, takımı Alman çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya emanet etti. Tedesco yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren sarı-lacivertliler, oyun planında köklü değişikliklere gitti. Bu değişim doğrultusunda yönetim, bazı yıldız futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. İşte takımdan gönderilmesi gündemde olan o isim...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 05:03