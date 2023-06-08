Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jorge Jesus, 2022-2023 sezonuna flaş bir başlangıç yapmıştı. Portekizli çalıştırıcıyla ilk haftalarda oldukça dikkat çeken sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra kademeli olarak düşüş yaşadı. Bununla birlikte liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söylenirken, yerine gelecek teknik direktörü de duyurdular.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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