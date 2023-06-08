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Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...

Fenerbahçe'de büyük umutlarla takımın başına getirilen Jorge Jesus, 2022-2023 sezonuna flaş bir başlangıç yapmıştı. Portekizli çalıştırıcıyla ilk haftalarda oldukça dikkat çeken sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasından sonra kademeli olarak düşüş yaşadı. Bununla birlikte liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile devam etmeyeceği söylenirken, yerine gelecek teknik direktörü de duyurdular.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 11:18
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal ile tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile başladı.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...
Portekizli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli kulüp, bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...
Sezona oldukça etkileyici başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 10 haftasında beklentilerin üzerinde bir futbol sergileyerek taraftarını şampiyonluğa inandırdı.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...
Dünya Kupası arasına kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Fenerbahçe, daha sonra yaşadığı düşüşle büyük bir şok yarattı.
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Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona eriyor! Heyecanlandıran isim: Dünya devinden ayrılıp...
Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra bir daha liderlik koltuğuna oturamayan Kanarya, sezonu ikinci tamamladı.