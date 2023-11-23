23 Kasım 2023, Perşembe
Fenerbahçe'de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da sezona fırtına gibi giren ancak son 3 karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de devre arası gönderilecekler netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verim alamadığı bazı isimlerin üzerini çizdiği ve yönetime yolların ayrılması için rapor verdiği öğrenildi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:37
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