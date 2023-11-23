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Fenerbahçe'de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da sezona fırtına gibi giren ancak son 3 karşılaşmasında da galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de devre arası gönderilecekler netleşmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın verim alamadığı bazı isimlerin üzerini çizdiği ve yönetime yolların ayrılması için rapor verdiği öğrenildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:37
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Fenerbahçe’de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaklaşık 110 milyon Euro'luk al - sat yaptı.

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Fenerbahçe’de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.

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Fenerbahçe’de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Ligde son 2 maçında 5 puan kaybeden Kanarya, şampiyonluk yarışında yara aldı.

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Fenerbahçe’de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Buna karşın F.Bahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.

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Fenerbahçe’de gideceklerin listesi belli oldu! İsmail Kartal üzerlerini çizdi

Avrupa'da da son olarak Ludogorets'e kaybeden sarı-lacivertli takım, bu kulvarda da liderliğini koruyor.