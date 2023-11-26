26 Kasım 2023, Pazar
Fenerbahçe'de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle
Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, 3 bomba transferi birden bitirmek istiyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 13:36
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