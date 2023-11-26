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Fenerbahçe'de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle

Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini devam ettirmek istiyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken, sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, 3 bomba transferi birden bitirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 13:36
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Fenerbahçe’de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
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Fenerbahçe’de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
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Fenerbahçe’de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle

Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Karagümrük'ü yenerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe’de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik yaşıyor.
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Fenerbahçe’de 3 koldan transfer hamlesi! 2 milli yıldız için devre arası kritik hamle
Teknik direktör İsmail Kartal'ın orta sahaya takviye yapmak istemesinden sonra yönetim harekete geçti ve 3 yıldız ismi birden bitirmeyi hedefliyor.