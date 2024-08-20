20 Ağustos 2024, Salı
Fenerbahçe'de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'na alternatif
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi hayaline Lille'e elenerek veda eden, Süper Lig'de ise 2 farklı öne geçtiği Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu yerine alternatif arayışı devam eden sarı-lacivertliler; Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Belçikalı bir yıldız için devreye girdi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:20