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Fenerbahçe'de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu'na alternatif

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi hayaline Lille'e elenerek veda eden, Süper Lig'de ise 2 farklı öne geçtiği Göztepe deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Takımdan ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu yerine alternatif arayışı devam eden sarı-lacivertliler; Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Belçikalı bir yıldız için devreye girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:20
Fenerbahçe’de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray’ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu’na alternatif

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibiyle berabere kalarak ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe’de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray’ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu’na alternatif

Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklanan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe’de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray’ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu’na alternatif

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe’de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray’ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu’na alternatif

Ardından 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe’de bomba transfer! Beşiktaş ve Galatasaray’ın elinden kapıyor! Ferdi Kadıoğlu’na alternatif

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.