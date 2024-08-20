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Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada üstü kapalı bir şekilde transfer müjdesi veren teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a yönetimden jest geldi. Kadrosunu şampiyonluk için takviyelerle güçlendirmek isteyen Başkan Arat ve yönetiminin, İngiliz kulübünün büyük umutlarla transfer ettiği genç yıldız adayını takıma katmak üzere olduğu öğrenildi.

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:35
Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, ilk 2 haftanın sonunda zirvede yer aldı. Yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst'un yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Kara Kartal, flaş transferlere de imza atıyor.

Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ın son bombası da belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

ANGELO İLE ANLAŞMA TAMAM

Uzun süredir bir kanat transferi yapma peşinde olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Chelsea'den Angelo'yu kadrosuna katmak üzere. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 10 gün önce başlayan süreç sonrasında işi artık imza aşamasına taşıdı.

Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

Brezilyalı futbolcuyla her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, Chelsea ile satın alma opsiyonunun şartları üzerine son detayları görüşüyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, kulüplerin anlaşmayı tamamlamasıyla birlikte Beşiktaş'ın yolunu tutacak ve ilk uçakla İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam

TERCİH SANTOS DEĞİL BEŞİKTAŞ OLDU

Brezilyalı futbolcu, Santos'ta başladığı kariyerini geçen yıl 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olarak yükselişe geçirdi.