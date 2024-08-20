20 Ağustos 2024, Salı
Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Bronckhorst’un yeni prensi geliyor! İngilizlerle anlaşma tamam
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada üstü kapalı bir şekilde transfer müjdesi veren teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a yönetimden jest geldi. Kadrosunu şampiyonluk için takviyelerle güçlendirmek isteyen Başkan Arat ve yönetiminin, İngiliz kulübünün büyük umutlarla transfer ettiği genç yıldız adayını takıma katmak üzere olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:35