Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un camiadan gelen tepkilerin ardından olağanüstü genel kurul kararı alması ve seçimin eylülde yapılacağını söylemesi sonrası muhalefet cephesi çalışmalara başladı. Muhalefet seçim tarihinin öne çekilmesini isterken, başlatılan imza kampanyasına ilginin de artarak sürdüğü belirtildi. Hakan Bilal Kutlualp'in ardından Sadettin Saran'ın da başkanlık için aday olacağı öğrenilirken, Saran'ın aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın da yeniden aday olabileceği bildirildi.