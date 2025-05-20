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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un camiadan gelen tepkilerin ardından olağanüstü genel kurul kararı alması ve seçimin eylülde yapılacağını söylemesi sonrası muhalefet cephesi çalışmalara başladı. Muhalefet seçim tarihinin öne çekilmesini isterken, başlatılan imza kampanyasına ilginin de artarak sürdüğü belirtildi. Hakan Bilal Kutlualp'in ardından Sadettin Saran'ın da başkanlık için aday olacağı öğrenilirken, Saran'ın aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın da yeniden aday olabileceği bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:09
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Trendyol Süper Lig'de ikinciliği garantileyen Fenerbahçe'de gözler yönetim seçimlerine çevrildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Kulüp Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada olağanüstü genel kurulun eylül ayında yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Koç bu kararı, kulübün mali bağımsızlığına dair yürütülen çalışmaların tamamlanması için aldığını belirtse de, bu tarih muhalefet cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

MUHALEFET KANADINDAN SERT TEPKİ! İMZA KAMPANYASI BÜYÜYOR
Milliyet'te yer alan habere göre, Ali Koç'un açıklamalarının ardından harekete geçen muhalefet cephesi, seçimin erkene alınması için yoğun mesaiye başladı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Üyeler arasında başlatılan imza kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

İkinciliğin resmiyet kazanmasıyla birlikte taraftarlar ve üyeler, süreci hızlandırmak için kampanyaya destek veriyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Gerekli imza sayısına ulaşıldığı takdirde olağanüstü kongre takvimi öne çekilebilecek.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Başkan Koç da imzaların toplanması halinde sürecin yasal olarak 7-8 haftalık bir zaman dilimi içinde işleyeceğini ifade etmişti.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

ADAYLAR ÇOĞALIYOR
Fenerbahçe'de bu kez alışılmışın dışında çok adaylı bir seçim atmosferi yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Mevcut başkan Ali Koç'un karşısına daha önce adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu gibi tecrübeli isimler çıkıyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Ayrıca Sadettin Saran'ın da seçim için hazırlık yaptığı, yakın zamanda adaylığını duyurmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

AZİZ YILDIRIM GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Sadettin Saran'ın adaylık kararı, bir başka önemli gelişmeyi de tetikleyebilir.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Kulüp tarihinin en uzun süreli başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, Saran'ın seçime girmesi durumunda yeniden aday olmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

TEPKİLER DİNECEK GİBİ DEĞİL
Fenerbahçe taraftarları ise takımın Eyüpspor ile oynadığı son maçta yönetimi ve teknik heyeti sert şekilde protesto etti.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Ali Koç ve yönetimin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho ile bazı oyuncular da tribünlerin tepkisinden nasibini aldı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Sadece Milan Skriniar alkışlanırken diğer oyuncular ıslıklandı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Sarı-lacivertli taraftarlar, üst üste dördüncü kez sezonu ikinci sırada tamamlamanın hayal kırıklığıyla kalan iki maçta da protestolarını sürdürmeye kararlı.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım sürprizi! Yeniden aday mı olacak? Erken seçim rüzgarı başladı

Hem deplasmanda Hatayspor karşısında hem de Kadıköy'de Konyaspor ile oynanacak son iç saha maçında tepkilerin devam etmesi bekleniyor.