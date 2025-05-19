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4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da var genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

2024-2025 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken sarı kırmızılılar 5. yıldızı takmayı başardı. Öte yandan 4 sezon üst üste ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de taraftar yeni sezon yapılanmasını beklemeye başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor da yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmenin peşinde. Hangi takımın kimleri transfer edeceği merak edilirken ahaber.com.tr olarak yapay zekadan 4 büyüklere transfer önerisi istedik. İşte yapay zekanın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için transfer tavsiyeleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:58
4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Galatasaray 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve armasına 5. yıldızı takmayı başardı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan'ın hangi oyuncuları transfer edeceği merak edilirken ahaber.com.tr yapay zekaya "Galatasaray hangi oyuncuları transfer etmeli?" diye sordu.

İşte yanıtlar...

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Lucas Chevalier (Kaleci)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Valentin Gendrey (Sağ bek)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Óscar Steven Zambrano (Orta saha)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Paqueta (10 numara)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Matías Soulé (Kanat)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Romelu Lukaku (Forvet)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Fenerbahçe bu sezonu da hayal kırıklığıyla tamamlarken sarı lacivertlilerde yönetim yapacağı yıldız transferlerle taraftarının gönlünü almak istiyor. İşte yapay zekanın Fenerbahçe'ye transfer önerileri...

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Vanja Milinković-Savić (Kaleci)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Strahinja Pavlovic (Stoper)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Javi Galan (Sol bek)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Sacha Boey (Sağ bek)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Tijjani Reijnders (Orta saha)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Jota (Kanat)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Dusan Vlahovic (Forvet)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Bu sezon aldığı derbi galibiyetleriyle dikkat çeken Beşiktaş da yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Siyah beyazlılar yapacağı transferlerle taraftarını mutlu etmek istiyor. İşte yapay zekanın Beşiktaş için transfer önerileri...

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Thilo Kehrer (Stoper)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Aaron Wan-Bissaka (Sağ bek)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Houssem Aouar (Orta saha)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Isco (10 numara)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Adama Traoré (Kanat)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Timo Werner (Forvet)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Bu sezon Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Trabzonspor da yeni sezona flaş transferlerle giriş yapacak. İşte yapay zekanın Trabzonspor için transfer önerileri...

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Lucumi (Stoper)

4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

Mitchel Bakker (Sağ bek)