4 büyüklere yapay zekadan transfer önerileri! Yıldızı da var genç yeteneği de! ahaber.com.tr sordu

2024-2025 sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamlarken sarı kırmızılılar 5. yıldızı takmayı başardı. Öte yandan 4 sezon üst üste ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de taraftar yeni sezon yapılanmasını beklemeye başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor da yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmenin peşinde. Hangi takımın kimleri transfer edeceği merak edilirken ahaber.com.tr olarak yapay zekadan 4 büyüklere transfer önerisi istedik. İşte yapay zekanın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için transfer tavsiyeleri...