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Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2026-2027 sezonuna yenilgiyle başlamış oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5. resmi maçta ise ilk yenilgisini yaşadı. Gençlerbirliği ise geçen sezondan kalan galibiyet serisini devam ettirerek, sezona önemli bir 3 puanla başladı. Spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirirken teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefindeydi...

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Gençlerbirliği deplasmanından puansız ayrıldı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 2

İSMAİL KARTAL'IN SERİLERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takımla namağlup serileri sona erdi.

İsmail Kartal, teknik direktör olarak 4. dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de Süper Lig deplasmanlarında bu karşılaşmaya kadar 33 maçtır kaybetmiyordu.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 3

10 YIL SONRA AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, 10 yıl sonra Süper Lig'de ilk hafta maçını kaybetti.

2016-2017 sezonunun ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezon açılışının 6'sında galip gelmiş 3'ünde ise berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ne yenilerek 10 yıl sonra sezona mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 4

İşte spor yazarlarının Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hakkındaki görüşleri...

AHMET ÇAKAR - STOPERİN KOLU AÇIK TOPLA TEMASI VAR

Sezon başı rotasyon hem çok tehlikeli hem de çok anlamsız geliyor bana. Kadrolar açıklandı, 4-5 tane net rotasyon var. Peki niye? Salı gecesindeki Lyon maçını düşündükleri için. Peki rotasyon yapıldığında salı gecesi çok iyi bir sonuç alacağın garanti mi? Üstelik oyuncular rotasyonu gördüklerinde 'Aaa rakip çok zayıf. Biz rahat rahat kazanırız' düşüncesine kapılıverirler. İlk yarım saat F.Bahçe maçın mutlak hakimi. G.Birliği kafayı kaldıramadı, dönen topları F.Bahçe aldı. Sol taraftan özellikle Levent ile Oğuz çok iyi geldiler, bu gelişlerinden birinde de F.Bahçe, Talisca ile öne geçti. Ne olduysa bu golden sonra oldu. G.Birliği daha çok geldi ve o anda Guendouzi'nin aslında sadece Guendouzi'nin değil Ake ile beraber ortaklaşa hataları, beraberlik golünü getirdi. Ake bilmeli ki arkası dönük baskı yemeye aday bir oyuncuya o pas verilmez. Guendouzi kaptırdı ve gol geldi. İkinci yarı F.Bahçe durgun başladı ama hâlâ oyuncu değişikliği yok. Ne zamanki Skriniar topu kaptırdı, G.Birliği soldan geldi, harika bir ortaya da mükemmel bir kafa vuruşuyla öne geçiverdiler. İşte bundan sonra İsmail Kartal tüm tuşlara basmaya başladı. Tıpkı 3 yıl önce Atina'da oynanan Olympiakos maçı gibi. Ama yetmedi ve F.Bahçe ligin ilk maçında hiç beklenmeyen bir mağlubiyet aldı. Maçın en kritik anı 71. dakika. Talisca kaleye şut çektiğinde, G.Birliği'nde stoperin kolu açık ve elinin topla teması var. Ama tık yok, VAR hakeminden de tık yok ve penaltı güme gitti.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 5

MURAT ÖZBOSTAN - BÖYLE HOCALIK OLMAZ

Ligin ilk maçı… Hem de ne maç! Sezonun daha ilk haftasında sahaya çıkıyorsun ve karşında Gençlerbirliği var. Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takım için bu karşılaşmanın önemi tartışılmaz. Peki böyle bir maçta, daha sezonun başında rotasyona gitmenin anlamı ne? Kerem, Kante, Greenwood ve Vedat yedek… İyi de neden? Daha ligin ilk haftasındayız. Bu oyuncular üç günde bir maç oynayamayacak durumda mı? Sezonun daha başında futbolcuların ritim kazanması, birbirlerine alışması ve takımın ideal kadrosunun oturması gerekmiyor mu? Bana göre yapılması gereken çok basitti: İdeal 11'inle sahaya çıkacaksın, sonucu alacaksın, sonra gerekiyorsa değişikliklerini yapacaksın. Her maç ciddiye alınmalı. Hele ki Fenerbahçe forması giyiyorsanız, hiçbir karşılaşmayı "nasıl olsa kazanırız" düşüncesiyle değerlendiremezsiniz. İsmail Kartal'ın kafasındaki hesap farklı olabilir. Ancak futbolun hesabı bazen çok daha basittir: En iyi oyuncularınla başlarsın, rakibin direncini kırarsın, skor avantajını yakalarsın ve ardından oyuncularını dinlendirirsin. Ama maçın hikâyesi hiç de böyle gelişmedi. Skor 2-1'e geldiğinde, daha önce yedek bıraktığın oyuncuları sahaya sürüyorsun. Dakikalar 60'ları gösteriyor. Ve bir anda takımın üzerindeki baskı artıyor. Çünkü artık oyuna sonradan giren futbolculardan bir anda maçın kaderini değiştirmelerini bekliyorsun. Sonuç ortada… Fenerbahçe bütün baskısına rağmen Gençlerbirliği'nin muhteşem savunmasını aşamadı. Üstelik geçmişte Fenerbahçe forması giymiş kaleci İrfan Can'ın başarılı performansı da sarı-lacivertlilerin karşısında önemli bir engel olarak durdu. Ve Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında beklemediği bir şok yaşadı. Asıl dikkat çekici olan ise devre arasında oyuna hiçbir müdahalede bulunulmamasıydı. Takımın sahadaki sorunları ortadayken, ikinci yarıya aynı anlayışla devam edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi. Daha ilk haftadan İsmail Kartal tartışılmaya başlandı. Elbette bir maç üzerinden değerlendirilmez. Daha önümüzde uzun bir maraton var. Ancak büyük takımlarda, özellikle de Fenerbahçe'de teknik direktörün tercihleri daha ilk günden sorgulanır. Çünkü beklenti büyüktür. Fenerbahçe'de ideal 11'i bulmak yetmez, o 11'i doğru zamanda sahaya sürmek de gerekir. Çünkü futbol bazen fazla düşününce değil, en doğru olanı zamanında yapınca kazanılır. G.Birliği'ni tebrik ederim.. Harika bir iş başardılar..

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 6

ÖMER ÜRÜNDÜL - ROTASYONA İTİRAZIM YOK, TERCİHLER YANLIŞ

Sezona büyük hedefler koyarak girme düşüncesindeki Fenerbahçe, ligin ilk maçında şok bir yenilgiye uğradı. İsmail Kartal, ya günümüz futbolunun artık atletizme döndüğü gerçeğini bilmiyor ya da medya ve yönetimin etkisinde kalıyor. Bana göre ikincisi daha ön planda! Sezon başından beri Avrupa kulvarındaki iyi neticelere rağmen Fenerbahçe hakkındaki genel görüşümü üstüne basa basa söylüyorum; Eğer fizik gücün yetersizse yıldız futbolcu olmanın hiçbir özelliği yok. Dünkü maça bakıyorum, İsmail Kartal tabii ki Lyon maçını düşünerek rotasyon yapacak. İtirazım yok ama tercihler çok yanlış. Asensio, Talisca ve İrfan Can'ın bir arada oynadığı takımın pozisyon zenginliği bulması, savunma güvencesi oluşturması mümkün değil. İşte bu iddialı teşhisim dün kısıtlı kadroya sahip Gençlerbirliği karşısında da ortaya çıktı. İlk 30 dakika tamamen Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunu görüyoruz ancak tempo düşük, üretkenlik yok. Sadece topa sahip olma var. Üstelik Talisca ile skor avantajı da yakalanmışken. Devrenin son 15 dakikasında takım tahmin ettiğim gibi durdu. İlk ciddi rakip atağında da beraberlik golü yendi. Artık İsmail Kartal'ın ikinci yarıya hamlelerle başlaması lazım. Onu da yapmayınca ikinci gol yendi. Sonrasında hamleler başladı ama telaşlı, yoğun baskıya Gençlerbirliği müthiş bir direnç göstererek çok net pozisyon vermeden mutlu sona ulaştı. Kutlamak lazım. Şimdi merak ediyorum; Bu maç, eleştirdiğim bu tip takım tertibi, İsmail Kartal'a önemli Lyon maçı öncesi bir ders olacak mı? Bekleyelim, görelim.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 7

ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE ZORU BAŞARDI!

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda oynayacağı Lyon maçını düşünerek ve rotasyon yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı. Fenerbahçe ne kadar rotasyon yaparsa yapsın, her mevkide oynayabilecek birbirinden kaliteli oyunculara sahip. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek gibi oyuncular, birinci sınıf kalitede, yıldız statüsündeki futbolcular. Fenerbahçe, Eryaman Stadı'ndaki maça başlar başlamaz oyunu tek kaleye çevirdi. Ama futbol o kadar enteresan bir oyun ki... Siz tek kale oynasanız bile rakip iki kez kalenize gelip, iki gol bulabiliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, göze hoş gelen bir oyun oynuyor ama bu oyun, riskli bir oyun aynı zamanda. Çünkü geçiş hücumlarında, savunma arkasına atılan toplarla rakipleriniz ağır faturalar kesebilir size. Dün Gençlerbirliği'nin iki isabetli şutu gol oldu. Çünkü oyun keyif veriyor ama riski var bu oyunun. Stoperlerin bile orta sahada konumlandığı bir anlayışta, ataklardan sonuç alamazsanız, arkaya atılan toplarda hızlı geçişler yersiniz, eyvah eyvah! Dün Fenerbahçe'nin başına gelenler de tam böyleydi işte. Dakikalar 56'yı gösterirken, Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin yediği gollerde Guendouzi ve Skriniar'ın hatası vardı.

İsmail Kartal, baktı ki işler yolunda gitmiyor, değişiklik üstüne değişiklik yaptı. Kante, Greenwood, Vedat Muriç ve Kerem oyuna dahil oldu. Ama giren oyuncuların skora bir katkısı olmadı. Geriye düşen Fenerbahçe, aynı anlayışla yani tek kale oyununa devam etti. Üstelik bu kez dünya yıldızlarının hepsi de sahadaydı. Fenerbahçe birbirinden net gol pozisyonlarına girip, Talisca şutları ile Gençlerbirliği kalesini adeta döverken, İrfan Can Eğribayat, mucizevi kurtarışlar yaptı. Gençlerbirliği, oyunun son bölümünde çok iyi savunma yaptı. Fenerbahçe, bu savunmayı aşmak için her şeyi yaptı ama maçı kaybetti. Transfere yaklaşık 200 milyon euro harcayan yıldızlar topluluğu Fenerbahçe, sadece 1 milyon 600 bin euro'luk transfer yapan Gençlerbirliği'ne yenildi.

Helal olsun Metin Diyadin'e! Bir Anadolu takımı, ancak böyle bir oyunla Fenerbahçe'yi yenebilirdi. Metin Diyadin ve öğrencileri, dün Eryaman Stadı'nda adeta suda ateş yaktılar. Dağı devirdiler. Büyük bir mucizeye imza attılar. Fenerbahçe daha Ankara'ya ayak basmadan kağıt üzerinde bu maça üç puan yazmıştı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve dün zoru başardı Fenerbahçe! Fenerbahçe lige kötü bir başlangıç yaptı. Ama Fenerbahçe bu maçı hemen unutup, Lyon maçına odaklanmalı. Avrupa maçlarında formda bir görüntü sergileyen İsmail Kartal, dün maçı çevirebilecek hamleleri yapamadı ve sınıfta kaldı.

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 8

EMRE BOL - İYİCE DİNLENİN!

Maç öncesi zorunlu kaleci değişikliği dahil yapılan 6 oyunculu rotasyon rahatsız ediciydi. Süper Lig daha yeni başladı. Ne yorgunluğu ne trafiği Allah aşkına! Verilen şansı en iyi kullanan hiç şüphesiz Levent Mercan'dı. Vallahi helal olsun. Profesyonel, sorunsuz, ne zaman görev verildiyse layığıyla yerine getiriyor. İsmail hocanın gereksiz rotasyonu çok kolay geçebilecek karşılaşmayı tuhaf bir noktaya getirdi. Madem yanlışlık yaptın en azından devre arasında telafi edebilirdin. Ama ne yazık ki 2. golü yiyene kadar bekledin. Ey İsmail hoca; hala İrfan Can Kahveci'den bir şey olmayacağını anlayamadın mı?

Bu adam artık F.Bahçe seviyesinde bile değil. Neyin inadını yapıyorsun? Ben Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam; hocanın İrfan'ı oynatmaması için Fred'e yaptığımı yapardım. Gönder, oynatamasın! İsmail Kartal baktı ki maç elden gidecek topu, tüfeği hepsini sahaya sürdü. Bu kez dinlendirmeye çalıştığın oyuncuların daha çok yorulmadı mı? Şu lige gümbür gümbür başlamak, psikolojik üstünlüğü ele almak varken riskleri alan İsmail hoca puan kaybının yegane sorumlusudur. Aceleyle gönderdiğin İrfan Can Eğribayat maçın yıldızı olurken sen sahaya 4. kalecinle çıkıyorsun! Şimdi Lyon maçına kadar iyice dinlenin! Tamam mı kuzucuklarım!

Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri 9
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