Fenerbahçe zoru başardı! Spor yazarlarından sarı lacivertlilere eleştiri

Sezona büyük hedefler koyarak girme düşüncesindeki Fenerbahçe, ligin ilk maçında şok bir yenilgiye uğradı. İsmail Kartal, ya günümüz futbolunun artık atletizme döndüğü gerçeğini bilmiyor ya da medya ve yönetimin etkisinde kalıyor. Bana göre ikincisi daha ön planda! Sezon başından beri Avrupa kulvarındaki iyi neticelere rağmen Fenerbahçe hakkındaki genel görüşümü üstüne basa basa söylüyorum; Eğer fizik gücün yetersizse yıldız futbolcu olmanın hiçbir özelliği yok. Dünkü maça bakıyorum, İsmail Kartal tabii ki Lyon maçını düşünerek rotasyon yapacak. İtirazım yok ama tercihler çok yanlış. Asensio, Talisca ve İrfan Can'ın bir arada oynadığı takımın pozisyon zenginliği bulması, savunma güvencesi oluşturması mümkün değil. İşte bu iddialı teşhisim dün kısıtlı kadroya sahip Gençlerbirliği karşısında da ortaya çıktı. İlk 30 dakika tamamen Fenerbahçe'nin topa sahip olduğunu görüyoruz ancak tempo düşük, üretkenlik yok. Sadece topa sahip olma var. Üstelik Talisca ile skor avantajı da yakalanmışken. Devrenin son 15 dakikasında takım tahmin ettiğim gibi durdu. İlk ciddi rakip atağında da beraberlik golü yendi. Artık İsmail Kartal'ın ikinci yarıya hamlelerle başlaması lazım. Onu da yapmayınca ikinci gol yendi. Sonrasında hamleler başladı ama telaşlı, yoğun baskıya Gençlerbirliği müthiş bir direnç göstererek çok net pozisyon vermeden mutlu sona ulaştı. Kutlamak lazım. Şimdi merak ediyorum; Bu maç, eleştirdiğim bu tip takım tertibi, İsmail Kartal'a önemli Lyon maçı öncesi bir ders olacak mı? Bekleyelim, görelim.

ZEKİ UZUNDURUKAN - FENERBAHÇE ZORU BAŞARDI!

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda oynayacağı Lyon maçını düşünerek ve rotasyon yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı. Fenerbahçe ne kadar rotasyon yaparsa yapsın, her mevkide oynayabilecek birbirinden kaliteli oyunculara sahip. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek gibi oyuncular, birinci sınıf kalitede, yıldız statüsündeki futbolcular. Fenerbahçe, Eryaman Stadı'ndaki maça başlar başlamaz oyunu tek kaleye çevirdi. Ama futbol o kadar enteresan bir oyun ki... Siz tek kale oynasanız bile rakip iki kez kalenize gelip, iki gol bulabiliyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, göze hoş gelen bir oyun oynuyor ama bu oyun, riskli bir oyun aynı zamanda. Çünkü geçiş hücumlarında, savunma arkasına atılan toplarla rakipleriniz ağır faturalar kesebilir size. Dün Gençlerbirliği'nin iki isabetli şutu gol oldu. Çünkü oyun keyif veriyor ama riski var bu oyunun. Stoperlerin bile orta sahada konumlandığı bir anlayışta, ataklardan sonuç alamazsanız, arkaya atılan toplarda hızlı geçişler yersiniz, eyvah eyvah! Dün Fenerbahçe'nin başına gelenler de tam böyleydi işte. Dakikalar 56'yı gösterirken, Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin yediği gollerde Guendouzi ve Skriniar'ın hatası vardı.

İsmail Kartal, baktı ki işler yolunda gitmiyor, değişiklik üstüne değişiklik yaptı. Kante, Greenwood, Vedat Muriç ve Kerem oyuna dahil oldu. Ama giren oyuncuların skora bir katkısı olmadı. Geriye düşen Fenerbahçe, aynı anlayışla yani tek kale oyununa devam etti. Üstelik bu kez dünya yıldızlarının hepsi de sahadaydı. Fenerbahçe birbirinden net gol pozisyonlarına girip, Talisca şutları ile Gençlerbirliği kalesini adeta döverken, İrfan Can Eğribayat, mucizevi kurtarışlar yaptı. Gençlerbirliği, oyunun son bölümünde çok iyi savunma yaptı. Fenerbahçe, bu savunmayı aşmak için her şeyi yaptı ama maçı kaybetti. Transfere yaklaşık 200 milyon euro harcayan yıldızlar topluluğu Fenerbahçe, sadece 1 milyon 600 bin euro'luk transfer yapan Gençlerbirliği'ne yenildi.

Helal olsun Metin Diyadin'e! Bir Anadolu takımı, ancak böyle bir oyunla Fenerbahçe'yi yenebilirdi. Metin Diyadin ve öğrencileri, dün Eryaman Stadı'nda adeta suda ateş yaktılar. Dağı devirdiler. Büyük bir mucizeye imza attılar. Fenerbahçe daha Ankara'ya ayak basmadan kağıt üzerinde bu maça üç puan yazmıştı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve dün zoru başardı Fenerbahçe! Fenerbahçe lige kötü bir başlangıç yaptı. Ama Fenerbahçe bu maçı hemen unutup, Lyon maçına odaklanmalı. Avrupa maçlarında formda bir görüntü sergileyen İsmail Kartal, dün maçı çevirebilecek hamleleri yapamadı ve sınıfta kaldı.