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Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Futbol dünyasının en korkutucu stadyumları belli oldu. Dijital spor yayıncılığı platformu GiveMeSport (GMS), taraftar atmosferinin rakipler üzerinde en fazla baskı oluşturduğu statları sıraladı. Dünyanın önde gelen kulüplerinin yer aldığı listede, bir Türk takımı eşsiz atmosferiyle dünya devlerini geride bırakarak zirvede kendine yer buldu. İşte detaylar…

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 1

DİJİTAL SPOR DEVİNDEN DEV ARAŞTIRMA

Dünya futbolunun önde gelen dijital spor yayıncılarından GiveMeSport (GMS), futbol tarihinin en korkutucu stadyumlarını belirlemek için kapsamlı bir araştırmaya imza attı.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 2

Taraftarların oluşturduğu atmosferi temel alan çalışmada, rakip takımlar üzerinde en fazla baskı oluşturan 10 stat sıralandı.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 3

Hazırlanan liste, futbolcular ve takımlar üzerinde psikolojik üstünlük kuran statları bir araya getirdi.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 4

SÜPER LİG DEVİ DÜNYA İKİNCİSİ SEÇİLDİ

Araştırmanın sonuçları, Türkiye'deki futbolseverleri de gururlandırdı. GiveMeSport'un hazırladığı listede, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kulübün stadyumuna yer verilirken, Türkiye'den de bir stat ilk sıralarda kendine yer buldu.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 5

Taraftarının oluşturduğu atmosferle rakiplerine zor anlar yaşatan Süper Lig temsilcisi, birçok dünya devini geride bırakarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 6

TÜRKİYE'NİN "CEHENNEM" ATMOSFERİ TESCİLLENDİ

Türk futbolunun taraftar gücü uluslararası kamuoyunda bir kez daha dikkat çekti.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 7

GiveMeSport'un yayımladığı listede Süper Lig devinin stadyumunun ikinci sırada gösterilmesi, Türkiye'deki futbol atmosferinin küresel ölçekte gördüğü takdiri bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 8

Böylece Türk taraftarının oluşturduğu etkileyici atmosfer, uluslararası spor kamuoyunda bir kez daha tescillenmiş oldu. İşte o sıralama...

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 9

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 10

9- Camp Nou (Barcelona)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 11

8- Celtic Park (Celtic)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 12

7- Ibrox (Rangers)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 13

6- Santiago Bernabeu (Real Madrid)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 14

5- Anfield (Liverpool)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 15

4- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 16

3- Rajko Mitic Stadyumu (Kızılyıldız)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 17

2- RAMS Park (Galatasaray)

Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama... 18

1- La Bombonera (Boca Juniors)

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