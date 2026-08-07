Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama...

TÜRKİYE'NİN "CEHENNEM" ATMOSFERİ TESCİLLENDİ Türk futbolunun taraftar gücü uluslararası kamuoyunda bir kez daha dikkat çekti.

GiveMeSport'un yayımladığı listede Süper Lig devinin stadyumunun ikinci sırada gösterilmesi, Türkiye'deki futbol atmosferinin küresel ölçekte gördüğü takdiri bir kez daha ortaya koydu.

Böylece Türk taraftarının oluşturduğu etkileyici atmosfer, uluslararası spor kamuoyunda bir kez daha tescillenmiş oldu. İşte o sıralama...

10- Kahire Uluslararası Stadyumu (Mısır)