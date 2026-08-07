Dünyanın en korkutucu stadyumları açıklandı! Süper Lig devi zirveye ortak oldu: İşte o sıralama...
Futbol dünyasının en korkutucu stadyumları belli oldu. Dijital spor yayıncılığı platformu GiveMeSport (GMS), taraftar atmosferinin rakipler üzerinde en fazla baskı oluşturduğu statları sıraladı. Dünyanın önde gelen kulüplerinin yer aldığı listede, bir Türk takımı eşsiz atmosferiyle dünya devlerini geride bırakarak zirvede kendine yer buldu. İşte detaylar…
DİJİTAL SPOR DEVİNDEN DEV ARAŞTIRMA
Dünya futbolunun önde gelen dijital spor yayıncılarından GiveMeSport (GMS), futbol tarihinin en korkutucu stadyumlarını belirlemek için kapsamlı bir araştırmaya imza attı.
Taraftarların oluşturduğu atmosferi temel alan çalışmada, rakip takımlar üzerinde en fazla baskı oluşturan 10 stat sıralandı.
Hazırlanan liste, futbolcular ve takımlar üzerinde psikolojik üstünlük kuran statları bir araya getirdi.
SÜPER LİG DEVİ DÜNYA İKİNCİSİ SEÇİLDİ
Araştırmanın sonuçları, Türkiye'deki futbolseverleri de gururlandırdı. GiveMeSport'un hazırladığı listede, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kulübün stadyumuna yer verilirken, Türkiye'den de bir stat ilk sıralarda kendine yer buldu.
Taraftarının oluşturduğu atmosferle rakiplerine zor anlar yaşatan Süper Lig temsilcisi, birçok dünya devini geride bırakarak listenin ikinci sırasında yer aldı.