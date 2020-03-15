Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Feghouli, Falcao ve Onyekuru hattı, Siyah-Beyazlı takımın savunma dengesini bozarak, skor üretmeye çalışacak. Orta sahadaki plan ise Lemina, Seri ve Ömer üçlüsüyle hem oyunu elde tutup hem de hızlı hücumlarla forvet hattını pozisyona sokmak.