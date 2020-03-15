Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Şampiyonluk yarışında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da gözler maç saatine çevrildi. Derbinin seyircisiz oynanacak olması nedeniyle tedirgin olan yönetim ve teknik heyet, gözünü 3 puana dikti. Giriş Tarihi: 15.03.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 09:40
Galatasaray'ın derbi planı belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşamki son antrenmanda, dev maçın taktik provasını yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş karşısında ileri üçlüsüne güveniyor.
Feghouli, Falcao ve Onyekuru hattı, Siyah-Beyazlı takımın savunma dengesini bozarak, skor üretmeye çalışacak. Orta sahadaki plan ise Lemina, Seri ve Ömer üçlüsüyle hem oyunu elde tutup hem de hızlı hücumlarla forvet hattını pozisyona sokmak.
Bu plan doğrultusunda en büyük desteği beklerde Mariano ile Saracchi verecek. Marcao ile Donk da oyunu geriden kurarak, Beşiktaş'ın forvetlerini üzerlerine çekmeye çalışacak.
EMRE VE BELHANDA 2. YARI HAMLESİ
Fatih hocanın hafta içindeki idmanlarda zaman zaman ilk 11'de denediği Emre Akbaba ve Belhanda'nın ise maçın ikinci yarısında joker olarak oyuna dahil olması bekleniyor.
Terim'in ayrıca, Karius'un zayıf noktalarından biri olan uzaktan gol yeme zaafını kullanmak üzere, oyuncularına kaleyi gördükleri yerden vurmaları talimatını verdiği de gelen haberler arasında.