Fenerbahçe Racine Coly'i transfer etmek istiyor! Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını başlatan sarı lacivertliler, Nice forması giyen Senegalli oyuncu Racine Coly için pazarlık yaptığı iddia edildi. Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:16
Fenerbahçe'de sol bek için aday sayısı ikiye çıktı... Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'in dışında Nice'in Senegalli sol beki Racine Coly'nin de sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu öğrenildi.
Kanarya'nın Coly için de tıpkı Koutris gibi satın alma opsiyonlu kiralama için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Coly sezona as takımın sol beki olarak başladı. Ancak son maçlarda yerini, sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer edilen Nsoki'ye kaptırdı.
Oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
YANAL'A DESTEK
BEŞIKTAŞ maçından sonra yaptığı çıkışla dikkat çeken Ersun Yanal, derbinin önüne geçmişti. "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" diyerek çarşamba günü (dün) basın açıklaması yapacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, dün de sessizliğini korudu.