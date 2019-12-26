Belhanda'nın gerçek niyeti ortaya çıktı! Süper Lig'de beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. "1.5 sene daha buradayım" diyerek sarı-kırmızılı yönetime adeta gözdağı veren Younes Belhanda'nın gerçek niyeti ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:31
Galatasaray'da gözden çıkarılmasına karşın, "1.5 sene daha buradayım" açıklamasında bulunan Younes Belhanda'nın gerçek niyetinin daha fazla para koparmak olduğu ortaya çıktı.
Gomis'in stratejisi... Galatasaray'dan net 3 milyon 350 bin euro kazanan ve 1.5 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, Gomis'in Suudi Arabistan'a giderken uyguladığı strateji ile hareket ettiği belirlendi.
Galatasaray'da oldukça iyi bir sezon geçiren ve gol kralı olan Gomis, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'a 6 milyon euroya transfer olmuş ve bu rakam tartışma yaratmıştı. Fransız golcünün bonservisinin düşük tutulup, gittiği kulüpten alacağı rakamı bu şekilde yükselttiği iddia edilmişti.
Belhanda'nın da yine benzer bir tutum içinde olduğu belirtildi. Buna göre Faslı futbolcu, uzun vadeli bir kontrat ile beraber en az yıllık 5.5-6 milyon euro istiyor. Buna karşılık da Galatasaray'dan bonservisini çok düşük bir bedelle karşı kulübe götürmenin hesaplarını yapıyor.
Feghouli soğuk Belhanda'nın bu planlarına karşın, yine satılması gündemde olan oyunculardan Feghouli'nin ise düzenini bozmak istemediği belirtildi. Cezayirli futbolcunun İstanbul'da çok mutlu olduğu ve gitmeyi asla düşünmediği bildirildi.