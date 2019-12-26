Belhanda'nın gerçek niyeti ortaya çıktı!

Belhanda'nın da yine benzer bir tutum içinde olduğu belirtildi. Buna göre Faslı futbolcu, uzun vadeli bir kontrat ile beraber en az yıllık 5.5-6 milyon euro istiyor. Buna karşılık da Galatasaray'dan bonservisini çok düşük bir bedelle karşı kulübe götürmenin hesaplarını yapıyor.